"México no tendrá que pagar aranceles sobre nada incluido con el T-MEC", dice Trump tras llamada con Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó, este jueves 6 de marzo, que llegó a un acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la imposición de 25% de aranceles a productos mexicanos. A través de un mensaje - compartido en su red social Social Truth - el mandatario estadounidense agradeció a su homóloga mexicana por su compromiso y su arduo trabajo para detener el tráfico de fentanilo.

"Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el Acuerdo T-MEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum", indicó Donald Trump en su mensaje. Añadió que ha tenido una buena relación con la mandataria mexicana y que ambos gobiernos trabajan muy duro en la frontera para frenar los cruces ilegales y detener el tráfico de drogas.

"Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos como, asimismo, de detener el fentanilo. ¡Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación!", agregó.

¿Qué se dijo en la llamada entre Trump y Claudia Sheinbaum?

Donald Trump agradeció el trabajo de Claudia Sheinbaum. Foto: Social Truth

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció, la tarde del pasado miércoles 5 de marzo, que este jueves tendría una llamada telefónica con el su homólogo estadounidense Donald Trump, esto luego de que entraron en vigor los aranceles de Estados Unidos impuestos a productos mexicanos, canadienses y chinos. La mandataria mexicana tuvo que mover el horario de su conferencia matutina para poder atender la llamada y llegar acuerdos en torno al tema arancelario.

Durante la conferencia mañanera del miércoles 5 de marzo la presidenta Sheinbaum comentó que en la llamada telefónica con Donald Trump buscaría llegar a un acuerdo arancelario; pero, en caso de no tenerlo, fijaría una respuesta comercial, la cual podría incluir aranceles recíprocos y otras medidas: "yo me voy con la llamada que vamos a tener mañana. Digo, si hacen un anuncio el día de hoy, qué bueno, pero vamos a ver en estos días qué decisión toman, también por el impacto que está teniendo en su economía este 25 por ciento de aranceles”, sentenció la mandataria mexicana.

Llamada entre Trump y Trudeau no llegó a ningún acuerdo sobre aranceles

No se informaron acuerdos entre EU y Canadá. Foto: Social Truth

El pasado miércoles Donald Trump dio a conocer, a través de su red social Social Truth, que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo canadiense ese mismo día para tratar de llegar a un acuerdo en torno al tema de los aranceles. Sin embargo, el presidente estadounidense negó que se hayan llegado a acuerdos y acusó al gobierno de Canadá de no haber implementado medidas para frenar el tráfico de fentanilo en la frontera norte de Estados Unidos. En este sentido, Trump anunció que se mantendría la medida del 25% de aranceles contra los productos canadienses.

"Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido. Dijo que había mejorado, pero yo le dije: 'eso no es suficiente' ¡La llamada terminó de una manera 'algo' amistosa!", señaló Trump en un mensaje compartido en Social Truth. "También le dije al gobernador Justin Trudeau de Canadá que él causó en gran medida los problemas que tenemos con ellos debido a sus débiles políticas fronterizas", afirmó en otro mensaje.