César Gutiérrez: “La sociedad mexicana percibe corrupción en el Poder Judicial”

De acuerdo con una encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group, el 64% de los ciudadanos consultados aprueba la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

Además, el 72% respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la corrupción en el Poder Judicial y la decisión de extraditarlos. Solo el 18% expresó su desacuerdo con la medida. La encuesta refleja un amplio respaldo ciudadano a la estrategia del gobierno en materia de combate al crimen organizado.

Al respecto, César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, destaca que la reciente extradición de 29 líderes criminales a Estados Unidos ha generado un amplio debate en México, medida que responde a una percepción pública de impunidad en el país y a la creciente presión internacional, particularmente desde Washington.

En entrevista para el programa de Las Noticias con Alejandro Cacho, en El Heraldo Televisión que transmite en la señal de El Heraldo Media Group, César Gutiérrez señaló que la sociedad mexicana está cada vez más informada sobre estos temas y ha identificado que el sistema judicial ha favorecido a ciertos líderes del crimen organizado.

Casos como el de Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias 'Z-40' y 'Z-42', ejemplifican los obstáculos para la extradición, a pesar de solicitudes formales pendientes por más de una década. Cuando la ley establece que el proceso de extradición debería resolverse en tres meses, pero se prolonga por años, la ciudadanía percibe corrupción o intereses particulares detrás de estas decisiones”, afirmó César Gutiérrez.

México y la extradición de criminales

Con respecto de la encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group donde señala que un 72% de los consultados se mostró a favor de la extradición de estos criminales, César Gutiérrez dijo que esto refleja un hartazgo generalizado ante la creciente influencia del crimen organizado y la aparente protección que han recibido de las fiscalías y el poder judicial.

La gente siente que estos grupos tienen protección, y cuando ven que los extraditan, creen que finalmente se está haciendo justicia”, sostuvo César Gutiérrez .

Comentó además que el gobierno de México justificó las extradiciones argumentando que existía información sobre la inminente liberación de varios de estos delincuentes por medio de amparos, lo que según César Gutiérrez, evidencia una crisis de confianza en el sistema judicial y explica por qué la ciudadanía apoya decisiones drásticas como el envío de criminales a Estados Unidos, donde enfrentarán penas más severas y procesos menos susceptibles a interferencias.

El mayor temor de estos líderes criminales es ser juzgados en Estados Unidos. Por eso, la extradición manda un mensaje de que las cosas están cambiando”, comentó César Gutiérrez.

Sin embargo, la presión estadounidense no se detiene ahí. Según Gutiérrez, en Washington hay voces que exigen más medidas, incluyendo la posible extradición de figuras políticas ligadas al narcotráfico. No obstante, aclara que esta narrativa no ha sido respaldada oficialmente por el gobierno de Estados Unidos y debe analizarse en el contexto de una disputa comercial global en la que Washington busca imponer aranceles a México.

Un ejemplo de esta estrategia es la reciente publicación del New York Times sobre la supuesta facilidad con la que se fabrica fentanilo en México. La periodista detrás del reportaje admitió que fuentes estadounidenses reconocen que, debido a la labor del gabinete de seguridad mexicano, ya no existen laboratorios en Sinaloa dedicados a la producción de esta droga. Para César Gutiérrez, este reconocimiento es clave, pues sugiere que la presión estadounidense no obedece a una verdadera preocupación por la seguridad, sino a intereses comerciales y políticos.