Cae José "N" presunto feminicida de la enfermera Mayté Maritza, había escapado a Reynosa

Autoridades de Reynosa, en Tamaulipas, cumplimentaron una orden de arresto contra un hombre identificado como José "N", quien es sospechoso por el feminicidio de la enfermera Mayté Maritza, asesinada en el estado de San Luis Potosí. De acuerdo con María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí, el presunto feminicida fue trasladado a la entidad potosina y quedó bajo disposición de juez de control en espera de su audiencia inicial.

José "N" es señalado por el feminicidio de la enfermera Mayté Maritza, quien fue asesinada el pasado 12 de enero dentro de su casa en Ciudad Valles. De acuerdo con medios locales, el cuerpo de la víctima fue encontrado por sus familiares; presuntamente, los seres queridos de la mujer habrían hallado su cuerpo dentro una de las habitaciones de su casa, aunque llamaron a una ambulancia, ella ya no contaba con signos vitales.

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad, quienes acordonaron la escena y resguardaron el cuerpo de la enfermera. Posteriormente, peritos de la Fiscalía tomaron conocimiento y llegaron a recabar pruebas e indicios del crimen. Por este feminicidio se inició la búsqueda de José "N", quien fue señalado como el principal sospechoso; hasta ahora, se desconoce si el hombre tenía algún tipo de relación con la víctima.

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de la enfermera Mayté Maritza?

La enfermera fue asesinada en su casa. Foto: Facebook.

Tras el feminicidio de la enfermera Mayté Maritza, habitantes de Ciudad Valles tomaron las calles y salieron a exigir justicia por este crimen, denunciando a José "N" como el principal sospechoso. El hombre aparentemente habría logrado escapar y se habría ido en dirección a la frontera del país; tres semanas después del asesinato, las autoridades de Tamaulipas confirmaron que había sido localizado y ya se encontraba detenido por elementos de la Fiscalía del estado.

Al darse a conocer la noticia, las autoridades de San Luis Potosí solicitaron su trasladado, pues en el estado era buscado por el delito de feminicidio en contra de la enfermera Mayté Maritza. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la fecha para la audiencia inicial, pero se espera que la Fiscalía potosina brinde más informes conforme la investigación avance y se desarrolle el proceso judicial en contra de José "N". Los seres queridos de Mayté piden que el caso no quede impune.

Piden justicia para Mayté Maritza

Piden justicia para la enfermera Mayté. Foto: cuartoscuro.

Familiares y amigos de Mayté destacaron que la mujer era una respetable enfermera, quien dedicó su vida a cuidar y sanar a decenas de personas en el hospital donde trabajaba. Sus colegas lamentaron profundamente la muerte de enfermera y se sumaron para exigir justicia por el feminicidio y pedir que se incremente la seguridad para las mujeres en San Luis Potosí.

El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, también lamentó el feminicidio de Mayté Maritza y aseguró que seguirá trabajando para que las mujeres no tengan que vivir con miedo: "no descansaremos hasta construir un entorno donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo y donde hechos como este no se repitan", expresó el mandatario local en redes.