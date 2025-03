Bajan dictamen que buscaba eliminar candados para reformar Constitución de la CDMX

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México determinó que, pretendía eliminar candados para reformas la Constitución local, fuera devuelto para su análisis de nueva cuenta a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, quien dejó en claro que “vamos a atender de manera institucional este planteamiento con el ánimo y la buena disposición para que los trabajos legislativos avancen mediante consensos y acuerdos entre las fuerzas políticas”.

Lo anterior, después de que el pasado martes 4 de marzo, la oposición tomará la tribuna y levantará la sesión a manera de inconformarse por el dictamen que buscaba que las reformas a la Constitución capitalina ya no fueran avaladas por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso capitalino sino solo de los diputados presentes.

“Las y los coordinadores de los grupos y asociaciones parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México hicieron de conocimiento de la Mesa Directiva que tomaron un acuerdo político para que el dictamen referido sea turnado de vuelta a la comisión, debido a que el procedimiento legislativo no se concluyó”, puntualizó.

Conferencia de Prensa

Créditos: X/@Congreso_CdMex

Asimismo, señaló que no habrá sanciones para los legisladores del PAN y PRI pese a que hubo “conductas fuera de lugar y faltas de respeto a la Presidencia de la Mesa Directiva, que no sólo se trata de que me quitaron el micrófono, sino que agraviaron a la representación del Congreso capitalino”. Resaltó que su actuación al avalar el dictamen con solo 41 de los 44 votos requeridos fue en apego en todo momento a la normatividad legislativa.

“El tema de la votación está normado en diversos ordenamientos y en ese momento dimos lectura al artículo 335 del Reglamento del Congreso, un precepto jurídico que ha sido aplicado en otros precedentes dentro de nuestro Poder Legislativo; que dicta que se puede avalar, con dos terceras partes de las y los diputados presentes. Lo que constituye una práctica parlamentaria”, refirió.

Manifestó que su comportamiento “ha sido y seguirá siendo institucional, seguiré favoreciendo los acuerdos y consensos que se alcancen entre las diferentes representaciones”. “Mi compromiso es y siempre será defender a esta Soberanía de la ciudad y el buen desarrollo de los trabajos legislativos en beneficio de las y los capitalinos”, concluyó.

