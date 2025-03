Ante freno de aranceles, equipos de comercio de México y EU continuarán trabajando para llegar a un acuerdo

Ante la pausa a los aranceles, los equipos de comercio y economía de los gobiernos de México y Estados Unidos continuarán trabajando para llegar a un acuerdo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal dijo que el objetivo es que no se cobren aranceles y se mantenga el Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros no les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros, entonces cuando lo manda al 2 de abril, pues esencialmente está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos, y en este mes pues van a seguir trabajando nuestros equipos, particularmente el equipo de comercio, entonces eso digamos el 2 de abril, es una fecha que no fue como la de febrero a marzo en donde solamente Canadá y nosotros y China estábamos en esa circunstancia, sino el 2 de abril va a estar todo el mundo en la misma circunstancias, y entonces el objetivo, pues es que México al no cobrar aranceles por la relación recíproca, ellos tampoco nos cobran aranceles, de todas maneras se sigue trabajando conjuntamente, se respeta el tratado comercial, México, Estados Unidos, Canadá”, explicó.