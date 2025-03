Padres de familia exigen no cerrar plantel de bachillerato UNICACH

Esta mañana, padres y madres de familia del Bachillerato del ICACH que pertenece a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), pidieron que no se cierre la escuela como pretende hacerlo la nueva rectora Juana de Dios López Jiménez. Socorro Velasco, secretaria del Comité de padres de familia detalló que afectan a unos 200 alumnos entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Entre las demandas solicitan la reinstalación del director y creador del modelo educativo, y se continúe con los trámites federales para no perder este bachillerato que lleva operando dos años. Aseguró que este bachillerato cuenta con un nivel de inclusión que no existe en el sistema educativo tradicional. Y ya sobrevivió dos años y deberían buscar los recursos para no frenar el sistema educativo para jóvenes.

La institución educativa lanzó un comunicado referente a la situación. Foto: X UNICACH (@Unicach_Press)

Cabe recodar que la institución educativa a lo largo de sus dos años de vida a proporcionado las herramientas necesarias para que sus jóvenes estudiantes adquieran las habilidades necesarias para poder desenvolverse tanto dentro como fuera de las aulas, todo con el objetivo de formar ciudadanas y ciudadanos más conscientes de las problemáticas que vive no sólo la entidad, sino el país, y como decisiones internacionales pueden influir en sus desarrollos.

¿Qué es el bachillerato UNICACH?

El Bachillerato UNICACH se refiere a los programas de educación media superior que ofrece la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), ubicada en el estado de Chiapas, México. El Bachillerato UNICACH tiene como objetivo proporcionar una formación académica integral que permita a los estudiantes continuar con sus estudios a nivel superior o ingresar al mundo laboral con una sólida base de conocimientos.

La molestia es palpable para los padres de familia y estudiantes. Foto: X UNICACH (@Unicach_Press)

Algunas características clave del Bachillerato UNICACH son:

Modalidades de estudio

Presencial: Con clases en los campus de la universidad

Bachillerato General: Incluye materias básicas como matemáticas, ciencias sociales, naturales, humanidades y un enfoque en habilidades para el trabajo

Bachillerato Tecnológico: Orientado a la formación técnica en áreas específicas, como informática, contabilidad, administración, entre otros

Enfoque académico

El programa busca que los estudiantes desarrollen habilidades académicas y personales para afrontar la educación superior o integrarse al mercado laboral de manera competitiva.

Acceso a la universidad

Una de las ventajas de estudiar en el Bachillerato UNICACH es que los estudiantes pueden continuar sus estudios en las diferentes carreras que ofrece la universidad.

El Bachillerato UNICACH es una opción educativa que combina formación académica con la posibilidad de continuar con estudios universitarios dentro de una institución de prestigio en Chiapas. Para ingresar al Bachillerato UNICACH, es importante conocer los requisitos y los detalles específicos sobre el proceso de admisión. Aquí te doy un resumen de los pasos y requisitos generales para ingresar a este nivel educativo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

