Natalia Andrade, tía de la actriz Valentina Zenere, habría sido víctima de violencia doméstica antes de su feminicidio

El pasado martes 4 de marzo se dio a conocer el feminicidio de una mujer argentina identificada como Natalia Andrade, quien además sería tía de la actriz Valentina Zenere, conocida por su participación en la serie "Élite" y otras producciones de Disney. Ahora, a un día de que se confirmaron los hechos, ha surgido nueva información en torno al caso y es que - según vecinos - la víctima habría sufrido violencia doméstica por parte de su expareja y padre de su hijo.

Habitantes de Lomas de Angelópolis, en Puebla - localidad donde vivía Natalia Andrade -, comentaron que era usual escuchar gritos y discusiones provenientes de la casa. Agregaron que los actos violentos aparentemente serían cometidos por un hombre con el que la mujer argentina había tenido una relación sentimental. Cabe mencionar que, la Fiscalía de Puebla también notificó que Natalia había emprendido un proceso legal por la custodia de su hijo de 11 años.

Sin embargo, la Fiscalía precisó que el proceso de custodia no avanzo debido a que autoridades ministeriales desestimaron el caso. Hasta ahora, el paradero del menor de edad es desconocido y no se sabe si está con familiares de Natalia, o bajo la tutela de su padre; de igual manera, no hay información sobre el hombre que fue señalado por los vecinos de la mujer, por lo que se desconoce si ya fue interrogado sobre este feminicidio, o si será detenido en los próximos días.

Natalia no tenía medidas de protección

La mujer asesinada era originaria de Argentina. Foto: @farodigitalpue.

En conferencia de prensa, la Fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, comentó que el proceso de custodia se inició en el año 2023, pero permaneció archivada desde el 31 de octubre desde ese año: "sí tenía una carpeta de investigación que la inició en el 2023, la cual fue archivada el 31 de octubre de ese mismo año. Por obvias razones no tenía medidas, ni ordenes de restricción. Desafortunadamente, como ya estaba archivada, no es algo que tuviera en este momento la Fiscalía vigente", sentenció.

Las autoridades poblanas destacaron que seguirán con las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Natalia, quien ocupó diversos cargos públicos dentro del gobierno de Puebla. Según su perfil de LinkedIn, ella llegó a México en el año 2003 y desde entonces se dedicó a trabajar en la administración pública; entre sus puestos destaca que trabajó como Directora de Relaciones Públicas e Internacionales en el gobierno municipal de Puebla de José Antonio Gali Fayad, así como otros cargos públicos.

Actriz de "Élite" pide justicia para su tía asesinada en Puebla

Valentina Zenere se pronunció en redes sociales. Foto: IG Valentina Zenere.

Mediante sus redes sociales Valentina Zenere compartió que la mujer argentina asesinada en Puebla era su tía y exhortó a las autoridades para que el caso sea esclarecido. La reconocida actriz lamentó el feminicidio de su tía y exclamó que confiará en las autoridades mexicanas para obtener justicia, pero no dio a conocer más detalles sobre el presunto hijo de la mujer - de 11 años de edad - que no habría sido localizado en el domicilio.

"Siempre lees sobre feminicidios y hay una parte de vos que piensa que nunca te va a pasar. Hoy me toca a mí: a mi tía la mataron en su propia casa de Puebla, México. Mi familia y yo estamos completamente destrozados. Lo único que pido es que la justicia mexicana actúe con firmeza y responsabilidad", dijo Zenere en un emotivo mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram la noche del lunes 3 de marzo.