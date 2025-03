Migrantes deben ser atendidos antes de calificarlos como delincuentes, afirma Sheinbaum

No podemos caer en la visión de calificar a los migrantes como delincuentes, hay que defenderlos para que tengan una mejor forma de vida, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pregunta expresa, la mandataria federal indicó la importancia de diferenciar y no caer en la idea de que todos los migrantes son delincuentes, pues la mayoría de ellos son personas que emigran por necesidad.

“Tenemos que diferenciar, porque si no vamos a caer en la idea de que los migrantes son delincuentes y no, son personas que emigran por necesidad y habrá personas de otras nacionalidades que son delincuentes y que operan en México, pero nosotros no podemos caer en esa visión, entonces a los migrantes hay que atenderlos”, resaltó.