Familia estadounidense se toma fotos en Puerto Vallarta y desata debate por gentrificación | VIDEO

Una familia de extranjeros causó un fuerte debate en redes sociales, luego de que fueron captados mientras se tomaban una fotografía en playas de Puerto Vallarta. Las escenas fueron captadas por una usuaria mexicana, quien agregó como descripción del video el siguiente texto: "¡Hola, Trump! ¿Cómo explicas la gentrificación?", lo que ha generado reacciones encontradas entre decenas de internautas.

El clip actualmente suma más de 100 mil reproducciones y ha causado un fuerte debate entre el turismo y la gentrificación, pues decenas de personas denuncian que cada vez es más usual ver a personas extranjeras habitando ciudades y zonas turísticas como es el caso de las playas de Puerto Vallarta.

Cabe mencionar que no es la primera vez que los usuarios mexicanos denuncian casos de gentrificación en las zonas turísticas del país. Desde hace varios meses, han circulado en redes sociales videos de presuntos extranjeros apropiándose de los espacios turísticos mexicanos; esto causa indignación en el contexto actual en el que Donald Trump se encuentra haciendo deportaciones masivas de migrantes a México.

Familia estadounidense causa debate por gentrificación

El texto causó controversia. Foto: TikTok / barbarairicel

El video ha generado un fuerte debate en redes sociales debido a que algunos habitantes de Puerto Vallarta han acusado que en la zona es usual que extranjeros lleguen a establecerse; mientras que otras personas aseguran que los extranjeros del video únicamente estaban disfrutando de unas vacaciones familiares. Hasta ahora, se desconoce la razón por la que la familia del video se encuentra en el país, pero su estadía en México ha generado una discusión en TikTok.

"De la misma manera que Trump exige que los inmigrantes salgan de Estados Unidos desearía que exigiera a los estadounidenses que regresaran a su país y se fueran de México y América Latina"; "Esto no es Turismo. Turismo no es pagar una residencia/apartamento y quedarte tanto tiempo en un mismo lugar"; "La mayoría no son turistas, tienen ya residencias en la zona"; "Soy de Vallarta y si en efecto estamos llenos de gringos"; "Hay que exigir visa y disminuir el tiempo de estadía a un mes", son algunos de los comentarios.

¿Qué es la gentrificación?

Se desconoce si la familia estaba ahí por turismo. Foto: TikTok / barbarairicel

En México - y América Latina - cada vez se escucha hablar de la gentrificación con mayor frecuencia, pero ¿a qué se refiere este término? De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM) la gentrificación es un proceso social que perjudica a las personas con menos recursos económicos: "la población con mayor capacidad económica se apropia de espacios urbanos y aumenta su valor inmobiliario, haciendo que el otra parte de la población, con limitados recursos económico, no pueden continuar con el alquiler allí".

En este sentido se resaltan como ejemplos algunas colonias de la capital mexicana, donde actualmente es más probable ver a extranjeros viviendo en departamentos y casas, mientras que los mexicanos se han ido desplazando ante las rentas elevadas. Tales casos ocurren en zonas como la Roma, la Condesa y la Juárez, donde se han registrado rentas elevadas a comparación del salario promedio de los profesionistas mexicanos. En redes sociales, decenas de internautas se han dedicado a exponer esta situación, pero, hasta ahora, las autoridades capitalinas no cuentan con iniciativas para regular los costos de renta.