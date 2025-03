En San Hipólito no todo es San Judas, así fue el Miércoles de Ceniza

Acostumbrada a recibir miles de devotos los días 28 de cada mes, la iglesia de San Hipólito es uno de los epicentros de la fe más importantes de la Ciudad de México. Pero aquí no todo es la devoción al “patrono de las causas imposibles”; los fieles también acuden a este templo en Miércoles de Ceniza.

Desde muy temprano comenzaron a llegar feligreses para recibir la cruz de ceniza en esta iglesia, que fue construida en el mismo lugar donde a inicios del siglo XVI, Hernán Cortés mandó levantar un templo para conmemorar a los españoles caídos en la batalla de la Noche Triste.

La mañana de este miércoles transcurrió sin las multitudes que cada mes se aglomeran a las afueras del templo, sin embargo el arribo de personas fue constante. Pendiente de la entrada, el señor Adrián Ávila, quien vigila el acceso a la iglesia, tomó ceniza desde temprano, antes de iniciar su jornada de guardia de seguridad en el lugar.

“En días festivos, si me toca descansar, voy a la iglesia más cercana a mi domicilio, y si no, pues a resguardo del trabajo; el Señor sabe que tenemos la obligación de trabajar, Dios nos apoya pero él no nos brinda la comida, hay que ganársela”, asegura.

Cada vez menos personas acuden a tomar ceniza en San Hipólito

El señor Octavio Toledo, quien desde hace dos años pide dinero en la entrada del templo, ha observado menos personas que en otras ocasiones, por lo que se ha perdido el interés en tomar ceniza al inicio de la cuaresma, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, sostiene que él y su familia siguen las prácticas de esta temporada.

“Por tradición familiar seguimos con los preceptos, hacemos ayuno y no comemos carne roja los miércoles, los viernes y los últimos tres días de la Semana Santa”, dice.

Los jóvenes pierden interés en la cuaresma, prefieren los bailes y las fiestas

Para María Beatriz Trejo, esta fecha es clave para agradecer por el trabajo y por la salud, sin embargo, también está convencida de que en los últimos años la tradición ha cambiado, especialmente por el desinterés de las nuevas generaciones.

“Muchas personas ya no vienen a tomar ceniza, se ha olvidado ser buena gente con los demás. Hoy acuden jóvenes, pero hay muchos que no le dan la importancia que tiene esta fecha”, afirma.

En ello coincide la señora Desideria Reyes, quien sostiene que “ya no seguimos la tradición o la fe, ya no se le da la importancia a venir a misa, le dan prioridad a otras cosas como los bailes y la fiesta”. No obstante, afirma que en estos días su familia sí acata los mandatos de la cuaresma, como evitar comer carnes rojas y respetar los días de guardar.