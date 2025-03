Denuncia Luis Carbonell, presidente de Movimiento Ciudadano en Veracruz, amenazas contra candidatos

Al menos 10 precandidatos de Movimiento Ciudadano han sido amenazados e intimidados en Veracruz, luego de que se inscribieran en el proceso para contender por una de las 212 alcaldías que hay en la entidad. El coordinador del partido, Luis Carbonell, confirmó que los aspirantes se acercaron a él para notificarle que están siendo hostigados y así declinen en su aspiración.

“A lo mejor me han manifestado 10 que tienen preocupación y temen por sus vidas. Incluso, muchos de ellos me han dicho: no digas nada hasta que sea el proceso porque no nos vayan a matar, muchas mujeres amenazadas, es preocupante, a nadie le gusta decirlo pero alguien tiene que alzar la voz”, enfatizó Carbonell.

El líder del partido naranja dio a conocer que sí hay focos rojos por inseguridad en las distintas regiones del estado de Veracruz, pues hay personajes de la política que han solicitado protección policial para realizar sus actividades en distintos municipios.

Por este motivo, la dirigencia de Movimiento Ciudadano emitió un oficio al Organismo Público Local Electoral para garantizar que la Secretaría de Seguridad Pública brinde acompañamiento a los aspirantes de este partido político.

Acusan que falta de seguridad genera incertidumbre

La dependencia estatal de seguridad ha respondido que carece de protocolos para atender dicha solicitud partidista, lo que genera una gran incertidumbre en el proceso electoral 2024-2025.

“Entonces, primero, se genera una gran preocupación. Segundo, que estén intimidando a nuestros candidatos nos demuestra que somos la opción pero también hago un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública que cumpla con su responsabilidad y garantice la vida y la seguridad”, refirió Carbonell.

Por cuestiones de seguridad, el líder de MC en Veracruz omitió los nombres de los aspirantes y los municipios donde se han reportado las amenazas contra sus precandidatos; sin embargo, mencionó que se han registrado casos en las zonas norte, sur y en la región de las Altas Montañas de la entidad.

Luis Carbonell afirmó que los afectados se niegan a presentar las denuncias en la Fiscalía General del Estado por desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.