Corte revisa caso de mujer sentenciada sin defensa adecuada

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa este miércoles el caso de Rita Villalobos González, sentenciada por tentativa de homicidio en agravio de sus tres hijos y que, de acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y organizaciones de la sociedad civil, no tuvo una defensa adecuada ni fue juzgada con perspectiva de género.

En entrevista con El Heraldo de México, Osvaldo Bautista, jefe de Departamento de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP y abogado de Rita, detalló que la mujer es de Chihuahua, tiene 33 años de edad, es de escasos recursos económicos y madre de cuatro niños, de los cuales tres los tuvo con Adán Conde, con quien sufrió violencia psicológica y física, y aunque lo denunció, se determinó el no ejercicio de la acción penal.

El 29 de marzo de 2016, Rita y tres de sus hijos fueron encontrados inconscientes en la casa donde vivían con Adán tras inhalar gas de la estufa. La mujer fue sentenciada a 20 años de cárcel por estos hechos tras acogerse a un procedimiento abreviado, que implica declararse culpable.

Permanece en el Cereso femenil No. 1 en Chihuahua

Rita se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social estatal femenil No. 1 en Chihuahua y los niños quedaron bajo el cuidado de su padre, quien violentó y violó a dos de ellos, por lo que fue sentenciado a poco más de 29 años de prisión, mientras que los menores de edad ya están con su abuela materna.

Constantemente cambiaron a las defensoras públicas locales que le fueron asignadas a la imputada y ninguna escuchó el contexto de violencia que esta vivía, pero sí le propusieron aceptar el procedimiento abreviado.

“Básicamente los medios de prueba que estaban en la carpeta son las declaraciones de este señor (Adán), algunas muestras fotográficas que realiza Policía de Investigación, donde dice que había una estufa, se percibe el olor a gas, de los primeros respondientes, y ya”, dijo Bautista.

El litigante destacó que Rita aceptó los 20 años de prisión planteados por el Ministerio Público, pero la pena impuesta es desproporcional, pues la jueza pudo advertir el contexto de violencia que enfrentó la mujer y su situación económica para dictar una pena menor, pero no lo hizo.

“La juez de control hubiera realizado un juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional, hubiera analizado estos instrumentos jurídicos que permiten visibilizar las asimetrías de poder, los contextos de violencia, las características de las personas, hubiera entendido y no hubiera decantado su decisión hacia la pena máxima, que fueron los 20 años que pidió el Ministerio Público”, dijo.

Incluso, en la sentencia se señala la agravante de traición bajo el argumento de que se espera que una madre proteja, ame, cuide, sostenga y esté al pendiente de que nada que afecte a sus hijos les suceda.

“La Fiscalía no realiza una investigación con perspectiva de género que permitiera detectar el contexto de violencia y cómo es que se podría presumir que, incluso, ella no era capaz de atentar contra la vida de sus hijos, sino que todo fue orquestado por alguien más, las defensoras tampoco realizan su labor con perspectiva de género aportando medios de prueba de descargo, que demostraran su inocencia, no alega poniendo en contexto de la juez y de la propia Fiscalía este tipo de hechos que pudieran desviar la investigación y la juez de control, al momento de que puede resolver, tampoco realiza este juzgamiento con perspectiva de género”, explicó Bautista.

A Rita Villalobos no se le informó sobre su derecho a apelar

La mujer no fue informada de su derecho a apelar la sentencia en los siguientes 10 días y esta quedó firme hasta que el IFDP detectó el caso en 2021 durante las brigadas realizadas en centros penitenciarios.

Debido a la defensa pública deficiente que tuvo la imputada, el IFDP presentó el recurso de apelación cinco años después y este fue desechado por extemporáneo, además que la Sala del Poder Judicial de Chihuahua consideró que Rita siempre estuvo asistida de las defensoras públicas y que sí entendió lo que significa un procedimiento abreviado porque se lo preguntó la jueza.

El IFDP promovió un amparo directo contra esa decisión y también solicitó a la SCJN que revisara el asunto porque se vulneró el derecho de Rita a una defensa adecuada y a apelar su sentencia, además que no se le juzgó con perspectiva de género.

La ministra Margarita Ríos Farjat hizo suya la solicitud de ejercicio de facultad de atracción, la Primera Sala decidió conocer de este caso en enero de 2024 y fue turnado a la ministra Loretta Ortiz.

“Es irnos a la labor del juzgador, cómo se asegura el juzgador que la persona que está diciendo ‘entiendo el procedimiento abreviado, sí estoy renunciando, es mi voluntad libre e informada’… ¿qué es lo que tendría que hacer el juzgador para verificar esos datos? Ese es el impacto que podría tener básicamente el caso de Rita en todos los procesos que se ven en el país”, señaló.

Organizaciones presentan documento a ministros

Organizaciones como Documenta y Equis Justicia para las Mujeres presentaron un escrito a los ministros, en el que abordan el tema del proceso abreviado con enfoque de género y la situación de Rita.

El caso está programado para ser revisado este miércoles por la Primera Sala y según Bautista, el máximo tribunal podría entrar al fondo del asunto para determinar si se violaron los derechos de Rita y ordenar que se reponga el procedimiento que permita a la mujer desahogar medios de prueba con una defensa adecuada o que se ordene al Poder Judicial de Chihuahua admitir la apelación y se emita una sentencia con perspectiva de género.

“En el caso más favorable, que (la Corte) se pronuncie sobre la absolución de Rita, se ordene su inmediata liberación, eso también podría ser una posibilidad”, dijo.

También podría ocurrir que los ministros se enfoquen en la extemporaneidad del recurso de apelación y argumenten la improcedencia del amparo.

“Consideramos que el asunto reviste total trascendencia e importancia no sólo en el caso de Rita sino para miles de mujeres que se encuentran en un contexto similar, que han sido violentadas, que se les ha negado el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que no han sido escuchadas por las fiscalías ni sus propios defensores les han puesto la atención debida”, enfatizó.

Destacó que el IFDP no realiza un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de esta mujer, pues lo que se pide es una sentencia acorde a los estándares de derechos humanos.