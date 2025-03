Clara Brugada anuncia que habrá esquema híbrido de Fotocívicas y Fotomultas para sanciones de tránsito en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre las medidas que su administración contempla llevar a cabo en torno a las bicicletas eléctricas, así como las mejoras que realizará con el objetivo de garantizar la seguridad para automovilistas, ciclistas y peatones. En sus declaraciones resaltó que la mandataria planea implementar un esquema híbrido de Fotocívicas y Fotomultas.

Clara Brugada comentó que su administración ya está trabajando en esta iniciativa, pero no comentó más detalles al respecto, pues enfatizó que posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa para este tema en particular: "también prominente vamos a hablar sobre el tema Fotocívicas, Fotomultas y el proyecto híbrido que hemos hablado”, dijo la jefa de Gobierno. Cabe mencionar que, hasta ahora, no hay más detalles sobre esta propuesta.

La mandataria capitalina únicamente aclaró que las Fotomultas no serán como solían operar antes, sino que tendrán modificaciones. Actualmente, en la Ciudad de México solo se aplican las llamadas Fotocívicas. Aunque, con lo dicho por Clara Brugada, se espera que un futuro ambas iniciativas se implementen, para que los infractores de tránsito comiencen a pagar multas económicas en caso de violar lo estipulado en las normas capitalinas.

¿Qué son las Fotocívicas?

Sancionan infracciones al Reglamento de Tránsito. Foto: cuartoscuro.

Actualmente, en la capital únicamente se aplican Fotocívicas, las cuales - de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México - penalizan a través de puntos: "cada vehículo registrado a nombre de una persona física y tiene asignados 10 puntos en cada ciclo de verificación vehicular, mismos que se van restando por cada infracción cometida", explica la Secretaría de Movilidad de la capital. Mediante las Fotocívicas se sancionan acciones como:

Circular a exceso de velocidad o en sentido contrario.

Invadir el paso peatonal.

Transportar niños o niñas en el asiento delantero.

No respetar la luz roja del semáforo.

Dar una vuelta prohibida.

No usar cinturón de seguridad.

Usar el teléfono celular al conducir.

Rebasar en 40% los límites de velocidad establecidos.

¿Cómo consultar si tienes Fotocívicas?

Así puedes comprobar si tienes sanciones. Foto: Secretaría de Movilidad.

Cada acción se penaliza de forma distinta, por lo que las personas infractoras pueden recibir distintos tipos de amonestaciones, las cuales van desde un curso en línea, hasta un servicio comunitario. Si estas interesados en conocer si tienes Fotocívicas aquí te compartimos un paso a paso -brindado por la Secretaría de Movilidad capitalina - para hacerlo de forma segura y gratuita: