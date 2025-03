Van por regularizar mercados, se coordinarán con alcaldía

El subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani informó que, en coordinación con las 16 alcaldías, iniciará el proceso de regularización de locatarios de mercados públicos. Por ello, dijo que se reunirá con comerciantes de mercados, quienes se han manifestado la últimas semanas, para “conciliar una gran regularización, porque ellos piden fechas, plazos, metas y están en lo correcto”.

Destacó que el 60 por ciento de los locales en mercados públicos son irregulares y es de suma importancia que esto se atienda. Puntualizó que la Constitución de la Ciudad, publicada en 2017, señala “claramente que la facultad del mantenimiento de los padrones, de su regularización, de su actualización, es de las alcaldías”.

“Las alcaldías son quienes tienen la obligación de regularizar permanentemente a los locatarios en sus cambios de giro, en sus cambios de usufructuario, en el tracto hereditario, en el incremento de sus activos fijos… todas las renovaciones que tengan a bien hacer para mejorar sus servicios como oferentes, pues requieren de una permanente regularización que es facultad de las alcaldías”, destacó. Noticias Relacionadas Árboles de la CDMX duplican caídas en 6 años: MAPA de zonas de riesgo

Oposición revienta sesión del Congreso CDMX; “buscan quitar candados para reformar Constitución local”

Recordó que los locatarios buscan el compromiso de las alcaldías y el gobierno local “para que no haya tanta incertidumbre jurídica e indefensión”. Y es que al no explicarles los procesos “siempre están preocupados porque en algún momento les quiten su local, que es su patrimonio indirecto, digamos, porque es una concesión del gobierno de la ciudad”. Manifestó que en la administración anterior cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Económico no se logró una regularización porque “los alcaldes de oposición, en lugar de trabajar, se dedicaron a grillar”.

Créditos: X/@Subse_Gobierno

“Se acumuló el rezago en materia de regularización de los mercados públicos, se incrementó la corrupción. ¿Por qué? Porque se dedicaron a mantener a los mercados públicos como un botín”, concluyó.

LA