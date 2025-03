Pobladores de El Gallito, en Veracruz, exigen aparición con vida de un adolescente

Un grupo de pobladores bloqueó el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la zona conocida como El Gallito, para exigir a las autoridades la localización con vida del menor Antonio Reyes. Los quejosos cerraron el cruce para impedir el paso hacia el municipio de Las Vigas de Ramírez y Jilotepec, lo que generó un gran caos vial en la zona.

Antonio es un adolescente de 13 años que desapareció cuando se dirigía a la escuela, en la zona de El Gallito, municipio de Banderilla, cerca de la ciudad de Xalapa. Su papá, Roberto Carlos Reyes, recordó que fue la mañana del 27 de febrero cuando perdieron toda comunicación.

Incluso, comentó que, el día de la desaparición, el adolescente debía subir el puente peatonal para acudir a su escuela, pero ya no lo cruzó, lo que causa sospechas entre sus familiares.

“Mi hijo aparentemente por aquí desapareció, él siempre atraviesa aquí el puente y ya no alcanzó a bajar. Iba para la escuela, fue en la mañana, no llegó a la escuela. No hemos dormido, comido, queremos que regrese”, comentó.

Piden apoyo para encontrar al pequeño Antonio

Los familiares de Antonio exigieron a las autoridades que se pongan a trabajar para localizarlo con vida lo antes posible, pues han pasado varios días y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, no ha informado sobre avances en las investigaciones.

“Que las autoridades se pongan a trabajar. Tenemos seis días sin respuesta, que alguien nos haga caso”, increpó su papá Roberto Carlos Reyes.

Los manifestantes cerraron el bulevar Xalapa-Banderilla alrededor de las ocho de la mañana y liberaron aproximadamente hora y media después, en espera de que las autoridades investiguen y localicen al menor de edad.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda, Antonio Reyes Moguel, mide un metro con 58 centímetros; tiene ojos café oscuro; color de piel morena oscura; cabello negro, corto y lacio. Como seña particular tiene una cicatriz en el labio superior del lado derecho.

Encuentran sin vida a adolescente reportado como desaparecido

El adolescente Víctor Emanuel Cano, de 15 años, había sido reportado como desaparecido y fue localizado sin vida en la localidad La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata, cerca de la ciudad de Xalapa.

Estos hechos se dieron a conocer la noche del 3 de marzo, lo que ha consternado a la población de la región capital del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, Víctor Emanuel fue hallado muerto en la zona de Las Fincas, en las inmediaciones del río que cruza por el poblado mencionado.

Sus familiares y amigos habían difundido en redes sociales la ficha de búsqueda donde se detallaba que el joven fue visto por última vez el 2 de marzo en la misma comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo de la desaparición y su muerte. En redes sociales, sus parientes también habían solicitado la ayuda de la ciudadanía para difundir los rasgos particulares y la fotografía de Víctor Emanuel.

El adolescente estudiaba en la Escuela de Bachilleres “Antonio María de Rivera”, turno diurno, en la ciudad de Xalapa, cuya institución también se sumó a la búsqueda. Las autoridades aún investigan la causa de muerte.