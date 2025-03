"Llevo siempre mi Green Card por miedo", testimonios de mexicanos a un mes del regreso de Trump a la presidencia

El pasado 20 de enero, el republicano Donald Trump llegó por segunda ocasión al gobierno de Estados Unidos y desde el primero día en la Casa Blanca emitió una avalancha de órdenes ejecutivas en materia de migración. Una de ellas suspendía la entrada de personas indocumentadas a ese país bajo cualquier circunstancia, mientras que con otra canceló la aplicación móvil CBP One, con la que durante al menos dos años, se permitió a miles de solicitantes de asilo, programar citas desde México en los puertos de entrada fronterizos de EU.

Con la primera orden ejecutiva, los agentes de la Patrulla Fronteriza se encargarían de rechazar a los migrantes indocumentados que llegan a territorio estadounidense y de restringir la posibilidad de solicitar asilo, más aún a aquellas personas indocumentadas que no pudieran demostrar antecedentes penales positivos.

Además, retomó el programa "Quédate en México", con el que Estados Unidos podía regresar a México a solicitantes de asilo de distintas nacionalidades y los obliga a esperar en el país mientras las autoridades inmigración resolvían sus solicitudes.

No obstante el 29 de enero, Trump promulgó además la Ley Laken Riley que amplía los poderes a las autoridades migratorias para detener y expulsar a migrantes del territorio estadounidense si se encuentran de forma irregular o se les ha acusado de delitos como el hurto o robo, e incluso refirió que se tiene el plan de enviar a los “peores delincuentes extranjeros” a Guantánamo. Sumado a esto, ordenó a las agencias de seguridad nacionales buscar a estudiantes y profesores propalestinos que participaron en las protestas de 2024, para expulsarlos.

Así que en poco más de un mes al frente de Estados Unidos, el neoyorquino ha conseguido una fuerte agitación entre la comunidad migrante de todas las edades, es por ello que en el Heraldo de México nos dimos a la tarea de acercarnos a mexicanos y una chica de Guatemala que actualmente residen en ese país, con el fin de conocer su sentir durante el tiempo que lleva Trump en el poder.

Ha emitido diversas órdenes ejecutivas en materia migratoria. Foto: AP

"Llevo siempre mi Green Card"

Cecilia es una mujer de tan sólo 44 años de edad, que lleva un año cuatro meses viviendo en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. En agosto de 2024 obtuvo su Green Card, es decir, su Tarjeta de Residente Permanente que le permite vivir y trabajar en Estados Unidos; sin embargo, con la llegada de Trump, ha experimentado temor al salir a la calle sin este documento, pues teme ser detenida por autoridades migratorias y no poder comprobar su estancia legal.

Ella llegó a Estados Unidos con la visa K-1 de prometida, que da tres meses a los ciudadanos extranjeros para casarse allá y realizar después el ajuste de estatus. Decidió migrar a ese país, pese a tener una buena calidad de vida en México como terapeuta profesional, porque su pareja, quien también es de origen mexicano y vive legalmente en EU, le propuso hacer una vida juntos allá.

Ella y su pareja decidieron que era mejor vivir en Atlanta que en México por la inseguridad; sin embargo, a pesar de que Cecilia cuenta con su Green Card, ha experimentado temor al salir de casa por las medidas migratorias de Trump.

"Llevo siempre mi Green Card. Sí hay como ese miedo, tengo que estar segura de llevar mi Green Card, sé que por el momento no tendría porqué tener algún problema; sin embargo, sí siento esta necesidad de tener con que comprobar, tan sólo tener esa necesidad de protegerte a la hora de salir, de tener cuidado de lo que digo y que no digo para evitar cualquier problema", contó.

En la ciudad donde ella reside actualmente hay un centro comercial llamado Plaza Fiesta, el cual es muy concurrido por migrantes hispanos tanto legales como ilegales; sin embargo, según videos de redes sociales, tras la llegada de Trump, la afluencia de personas en el lugar ha disminuido debido al temor de redadas. Empero, varios internautas que la visitan regularmente, aseguran que todo sigue normal.

Baja afluencia de personas ante posibles redadas. Foto: TikTok/Chris Pérez

Jóvenes decepcionados con medidas antitrans de Trump

Karla, hija de Cecilia, estudia en North Springs High School, en donde dos de sus compañeros una originaria de Venezuela y otro de Colombia, entraron a EU con visa de turismo hace siete años; sin embargo, tras la llegada del magnate neoyorquino se mantiene el temor de que autoridades migratorias ingresen al colegio para identificar a aquellos alumnos que están de manera irregular. Su amiga venezolana por ejemplo le ha manifestado que en caso de realizarse alguna redada, le tocaría "esconderse".

"Al ser un tema bastante sensible de los migrantes no dicen mucho, nada más es como de 'para quienes no estén aquí con papeles, tengan cuidado', pero generalizan mucho", expresó la joven de 15 años.

Por otro lado, debido a la orden ejecutiva de Trump, con la que se reconocerá sólo "dos sexos", masculino y femenino, Karla refiere que algunos de sus amigos pertenecientes a la comunidad LGBT se sienten muy decepcionados de la nueva administración y sus medidas discriminatorias.

"Tengo dos amigos que son trans, una apenas se está definiendo, pero con el otro, que es de los más politizados, desde que comenzaron las elecciones él estaba súper enojado, él es un año más grande que yo y ya votó, desde entonces comenzó a decir que las personas que voten por Trump 'no tienen educación'", contó.,

Ante las medidas de Trump mexicanos han protestado en EU. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

"Ya no puedo salir a hacer compras con tranquilidad"

Ricardo migró ilegalmente a EU hace dos años, es del estado de Hidalgo, donde trabajaba como contador; sin embargo, decidió emprender un nuevo camino con el fin de tener mejores ingresos. En entrevista para el Heraldo de México, compartió que durante el gobierno de Joe Biden se sentía con más libertad para salir a distraerse, para hacer compras tranquilamente; sin embargo, con Trump todo cambió.

"Últimamente ya no, tienes que estar cuidándote (...) se han puesto muy pesado con la comunidad LGBT, con los migrantes y siento que hay un racismo muy grande, con odio. Tantos años hemos estado aquí mexicanos, salvadoreños, he trabajado en iglesias, en hospitales, y pues no se me hace justo porque uno trata de dejar un buen trabajo porque es nuestra presentación y de la noche a la mañana ya no somos bienvenidos, siendo que nosotros levantamos edificios", manifestó.

Además al no contar con papeles, agregó, sólo puede acceder a trabajos pequeños de construcción y pintura, en los que siempre corre el peligro de ser identificado y deportado por migración. El no vive en un lugar fijo, se desplaza a diversos lugares de acuerdo con el trabajo que consigue.

"Cuando son trabajos grandes te piden una ID, una licencia vigente, muchas uno tiene que correr a otros estados donde le dan licencia a los migrantes, si no quisiéramos trabajar, la mayoría no iría a sacar licencia, pero aquí la gente busca el modo de trabajar y estar un poco más seguro. Si es un poco difícil encontrar trabajo últimamente si no tienes una identificación oficial del país, no te aceptan pasaporte, nada que sea de otro país", destacó.

Inconformes con medidas migratorias. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

"Los latinos son mas envidiosos"

Beatriz vive en el estado de Colorado desde hace cinco años, encontró trabajo luego de tres meses de búsqueda; sin embargo, continúa de manera irregular por allá. De acuerdo con la joven de 25 años, salió de Guatemala para poder tener una mejor calidad de vida; sin embargo, desde que regresó Trump se ha sentido "amenazada" y "vulnerable". Cuando sabe que hay policías cerca en el supermercado donde trabaja, corre a esconderse por temor a ser deportada.

"Al ir uno al lugar donde trabajamos, uno se siente vulnerable, entras policías a comprar a alguna cosa y lo que hacemos es escondernos atrás en las bodegas o en el baño para no toparnos con alguno de ellos, tenemos ese miedo de que si volteamos a ver a algún policía nos pueda acusar de que los agredimos y así sacarnos del país, no saben que estamos aquí por necesidad", señaló.

Durante el tiempo que ha vivido en EU, Beatriz ha percibido más rechazo de la comunidad latina que de los propios estadounidenses.

"De los 5 años que llevo aquí, lo he sentido más de los latinos, son más envidiosos, no te enseñan el trabajo muchas veces, los gringos en ocasiones te comprenden y tratan de hablar tu idioma. Si lo pongo en estadísticas, 70% de los latinos discriminan a los mismos latinos, mientras que el 30% son algunos gringos", afirmó.

Latinos protestan en EU.

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

"Yo me siento bien con Trump"

Max Arrechea vive desde hace 25 años en Atlanta, EU. Es asistente de un juez en el Juzgado Superior del Condado de Fulton, en el estado de Georgia. Tras migrar a ese país con el fin de mejorar su calidad de vida, estudió inglés y las carreras de Comunicación y Psicología en Oglethorpe University, así como las maestrías en Comportamiento Organizacional y en Resolución de Conflictos y Mediación en Abilene Christian University. Actualmente cursa un MBA en Louisiana State University Shreveport.

A pesar de querer mucho a México y reconocer su riqueza cultural, asegura que no volvería a la Ciudad de México debido a la inseguridad, a los sismos y al estrés que implica vivir en la capital.

"Preferí quedarme aquí porque es un lugar tranquilo, para no tener que pasar estrés, contaminación y hasta para al salir a trabajar, no ver tanta basura tirada en el piso o tanta gente que pide limosna como en México", describió.

Desde su perspectiva, Trump ha resultado amenazante para los migrantes indocumentados; sin embargo, tiene conocimiento de que han deportado a más personas en las administraciones de Barack Obama y Biden.

"Yo me siento bien con Trump, la verdad es que no tengo de que quejarme, porque quiere hacer bien a su país, quiere dejar a un país fuerte de nuevo, con una economía estable, con una estabilidad social. Ahorita la gente sabe que hay inflación, pero tiene fe en que se van a componer las cosas. Yo en lo particular deseo que Trump haga las cosas con mucha inteligencia", compartió.

Asimismo, considera que muchos mexicanos piensan que son "demócratas"; sin embargo, "no es cierto, a los mexicanos que están acá, les gusta trabajar y ganar dinero, son bien republicanos, quieren hacer uso de su dinero y crear empresas", afirmó.

"Tengo muchos ejemplos de mexicanos que ya son dueños de empresas, que tal vez ya sean primera generación o tienen muchos años aquí, en construcción, jardinería, en pintura, con empresas muy bien establecidas, sólidas, que incluso hasta apoyan a los gobernantes locales de su ciudad y, en las pláticas que tenía antes con ellos, podía observar que son súper republicanos", agregó.

Finalmente, dijo que cuando ya resides en Estados Unidos, la forma de pensar sobre el uso del dinero cambia, porque el país ofrece la posibilidad de pensar en "macro", lo que ayuda mucho a las familias. "El país hace crecer mucho a las personas".