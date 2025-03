Legisladores critican suspensión del Poder Judicial para detener dictamen que prohibe corridas de toros

La resolución temporal por parte de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México para detener la dictaminación de la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros en la capital provocó inconformidades entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso local.

El Partido Verde y Movimiento Ciudadano criticaron el recurso promovido por el diputado de Morena, Alberto Vanegas, toda vez que “hay intromisión por parte de otro poder para mandatar al Congreso, lo cual no se puede permitir”. Añadieron que dejaron en claro que no se vale que el oficialismo “primero señalé que el Poder Judicial no debe interpretar la ley, y acto seguido piden una interpretación sobre el tema”.

"Desde aquí le decimos a este juzgado y a cualquier otro tema que tenga que ver con el proceso legislativo que no vamos a permitir esa intromisión del Poder Judicial al Poder Legislativo", señalaron.

Activan alerta por radiación extrema en la CDMX hoy 4 de marzo

Por ello, en conferencia de prensa, el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma puntualizó que la fecha límite para sacar este dictamen sigue siendo el 11 de marzo, y “si es necesario cerrar el Congreso capitalino para que se cumpla, lo vamos a hacer”. Refirió que solicitarán al área jurídica de este órgano legislativo presentar un oficio al Poder Judicial donde explican que “sacaron una sentencia y no fuimos ni escuchados”, y agregó que de manera particular “yo desconozco esta determinación”. Manifestó que “la decisión que tome cierto diputado, (Alberto Vanegas) no representa la totalidad del partido”, para lo cual ya hablado del tema con la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.

Buscan prohibir las corridas de toros

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“Y eso es evidentemente un acto violatorio. Entonces vamos a pedirle al área jurídica del Congreso de la Ciudad de México que presente un escrito para poder presentarlo ante este tribunal. Esto es para defender la soberanía y la autonomía del poder legislativo y que no permitamos la intromisión de otro poder hacia un proceso legislativo”, detalló.

Activistas presentan amparos

Sesma Suárez pidió a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Daniela Álvarez continuar con la dictaminación del tema, y es que es necesario que los legisladores den a conocer su posicionamiento. En tanto, el activista de Anima Naturalis, Arturo Berlanga anunció que ya presentaron un amparo ante un juez de distrito en materia federal para promover la suspensión de la acción mencionada, y dijo que si Morena se opone a la votación es porque “sabremos que está del lado de la corrupción y de la ilegalidad”. Finalmente dijo que no se cansarán de presentar las iniciativas ciudadanas necesarias para lograr su cometido.

“Nosotros, los activistas y los que estamos en esta causa desde hace años contra la lucha contra las corridas de toros, no vamos a permitir que ni un diputado o diputada o una sala constitucional o un magistrado por un tema de corrupción y de tráfico de influencias pasen por encima de nosotros. No, no vamos a detenernos, no vamos a frenarnos, ni vamos a dar un paso atrás”, concluyó.

