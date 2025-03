La economía mexicana está fuerte ante aranceles de EU, dice Sheinbaum

Pese al incremento del 25% de los aranceles del país por parte de Estados Unidos, la economía mexicana está fuerte, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A pregunta expresa, la mandataria federal sostuvo que hasta la fecha las reservas del Banco de México muestran cifras históricas, así como los datos de empleo y el salario del país.

“La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé (director general del IMSS) datos de empleo, son históricos. El salario es histórico”, explicó.

Incluso, detalló que los programas sociales que se entregan desde la Secretaría del Bienestar también ayudan mucho a la economía de México porque promueven el mercado interno.

“Imagínense, estamos hablando de casi tres puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo. Un poquito menos, que llegan a las familias. ¿Y eso qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial también. En ese sentido está fuerte”, dijo.

La presidenta destacó que las reservas del Banco de México muestran cifras históricas. Foto: Cuartoscuro

Con cartas al gobierno de EU, paisanos ayudarían a explicar afectaciones por aranceles

La presidenta sugirió a las y los paisanos enviar cartas al gobierno de Estados Unidos en las cuales expliquen cuáles son las afectaciones que se generarán luego de imponer 25 por ciento más a los aranceles de México.

“Pueden enviar cartas al gobierno de Estados Unidos a los congresistas, hablando de la afectación que significan los aranceles para Estados Unidos y para México. Para explicar a la gente que este 25 por ciento, México exporta y somos el principal socio comercial de Estados Unidos, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses”, explicó.

A pregunta expresa, la mandataria federal hizo hincapié en la integración comercial y productiva que existe entre ambas naciones y como ejemplo de ello dijo que la fabricación de automóviles se realiza en ambos países, “las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos”.

Con ello, agregó que lo que se haga en México y luego regrese a Estados Unidos costará 25 por ciento más, afectando a los ciudadanos norteamericanos. En tanto, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que lo que se está promoviendo desde el gobierno de México es promover dicha integración económica para poder competir con Asia.

“Juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos. No es solo que todo se vaya a producir allá, no es tan sencillo”, indicó.