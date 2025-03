Gabriela Cuevas resalta importancia de asamblea de Claudia Sheinbaum en el Zócalo para responder a aranceles de Trump

Gabriela Cuevas, presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria, destacó la importancia de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a una asamblea informativa en el Zócalo capitalino para responder a los aranceles del 25% impuestos por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a los productos mexicanos que importa su país.

Creo que es importante porque al final cualquiera de las estrategias que defina el gobierno de México requiere del liderazgo de nuestra presidenta, pero también del apoyo que demos todos los mexicanos y mexicanas”, mencionó Gabriela Cuevas en entrevista para el programa de “Las Noticias con Javier Alatorre”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria subrayó que creer que Trump está imponiendo los aranceles bajo el pretexto de que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo y la migración es cerrar los ojos. Aclaró que el aumento de los aranceles no solo es para México y Canadá, sino también las amenazas de un incremento a las tarifas aduaneras han sido para la Unión Europea, así como algunos países asiáticos, lo que demuestra que no se trata de una medida destinada a proteger a sus ciudadanos, como ha intentado argumentar el mandatario estadounidense.

Imagen que hace referencia a la aplicación de aranceles a productos mexicanos. Créditos: El Heraldo de México/archivo

Eso es mentira y eso es un argumento que solo compran ciertas voces de la derecha mexicana. La realidad es un Trump que como ya lo hemos planteado, está echando pleito contra todo el mundo”, señaló.

Gabriela Cuevas recordó que, durante la pandemia de COVID-19, que afectó las cadenas de suministro en Estados Unidos, la administración de Donald Trump solicitó a México mantener abiertas sus fronteras para no interrumpir ni obstaculizar dichas cadenas y evitar dañar su economía. En este contexto, destacó que, con el paso del tiempo, los datos reflejarán la realidad de poner hoy una imposición del 25% de aranceles a México.

Señaló que cada producto tendrá distintas consecuencias que tendrán que los consumidores norteamericanos. Añadió que China de cierta forma no resiente tanto los aranceles de Estados Unidos porque ajusta su tipo de cambio y puede seguir teniendo productos o muy competitivos o incluso por debajo de los precios del mercado internacional. Pero en México esto no sucede.

Pero en México esto no sucede por lo que gran parte de las consecuencias de la decisión de Donald Trump, la pagarán aquellos estadounidenses que quieran comprar un coche, que quieran disfrutar aguacates o que incluso quieran comprar alimentos provenientes México, un “país campeón produciendo alimentos”, dijo Gabriela Cuevas.