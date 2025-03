¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Juchitán, Guerrero, en 2025? | PRECIO y REQUISITOS

El gobierno de Juchitán, Guerrero, lleva a cabo la renovación de la licencia de conducir de manera periódica, a fin de que los usuarios de vehículos automotores estén al corriente con sus obligaciones al tomar el volante. Este documento sufrió un aumento de costo debido a la modificación del año fiscal, de tal manera que los usuarios deberán realizar el pago de un precio mayor para poder hacer su registro en el año en curso.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de Juchitán del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, se contará con diferentes tarifas para estos documentos dependiendo de la vigencia que tengan, así como la complejidad con la que se tenga que manejar las unidades.

Además de esto, los usuarios deberán entregar diversos requisitos que servirán como filtro para impedir que se lleve a cabo un mal manejo de estos registros. En caso de que no se presenten estos papeles, las personas no podrán realizar el trámite y tendrán que volver en otra fecha.

Los conductores que operan unidades automotoras en la entidad deben de tramitar su licencia de conducir. FOTO: Archivo.

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir en Juchitán, Guerrero?

Como parte de los filtros que se tiene para el registro de los conductores, el gobierno de Juchitán, Guerrero exige a las personas que buscan llevar a cabo el trámite que cumplan con las siguientes disposiciones.

Credencial de elector.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Foto del titular de la identificación.

Foto de la firma en un papel blanco.

Tipo de sangre.

Alergias.

Nombre de contacto en caso de emergencia.

Indicar si se es donador o no.

Esta licencia sirve para conducir vehículos automotores en toda la entidad. FOTO: Archivo.

Este es el precio por renovar tu licencia de conducir en 2025 en Juchitán, Guerrero 2025

Las licencias de conducir en el municipio cuentan con diferentes costos, los cuales varían entre sí. Si bien todas estas identificaciones tienen validez en toda la República Mexicana, cada una de ellas certifica que el operador tiene capacidades técnicas de conocimiento para manejar unidades específicas.

Debido a esto, no es lo mimos tramitar una licencia para operar motocicleta que para operar un automóvil. En caso de que algún usuario use algún vehículo para el cual no está capacitado, podría recibir una sanción por parte de las autoridades. A continuación la lista de precios de los permisos de conducción en el municipio.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir con vigencia de un año en Juchitán, Guerrero, 20205?

Para conductores del servicio particular, con vigencia de un año 230 pesos con 80 centavos.

Para operadores de máquinas especiales: 169 pesos con 71 centavos.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir con vigencia de tres años en Juchitán, Guerrero, 20205?

Para chofer: 392 pesos con 59 centavos.

Para automovilista: 392 pesos con 59 centavos.

Para motociclista o conductor de motoneta: 203 pesos con 65 centavos.

Duplicados o reposición: 203 pesos con 65 centavos.

Conductor de servicio público: 236 pesos con 46 centavos.

Los conductores deben certificar que saben conducir. FOTO: Archivo.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir con vigencia de cinco años en Juchitán, Guerrero, 20205?

Para chofer: 528 pesos con 36 centavos.

Para automovilista: 528 pesos con 36 centavos.

Para motociclista o conductor de motoneta: 263 pesos con 61 centavos.

Conductor de servicio público: 338 pesos con 28 centavos.

Duplicados o reposición: 176 pesos con 49 centavos.

¿Cuánto cuestan los permisos especiales para conducir en Juchitán, Guerrero, 20205?

Licencia provisional para conducir con vigencia de 30 días: 156 pesos con 13 centavos.

Licencia provisional de seis meses para menores de edad: 174 pesos con 23 centavos.

