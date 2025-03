Claudia Sheinbaum llama a la unidad nacional y convoca al Zócalo de la CDMX el próximo domingo

En medio de la imposición unilateral de aranceles por parte del mandatario norteamericano Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la ciudadanía a reunirse al Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 9 de marzo, con el objetivo de crear un ambiente de unidad y defensa de la soberanía.

Fue a través de sus canales oficiales, donde la mandataria mexicana publicó un video donde se le escucha decir que pide a las y los mexicanos acudir a la denominada Plaza de la Constitución para una Asamblea Informativa para compartir las acciones que emprenderá el gobierno de la Cuarta Transformación ante la reacción de los Estados Unidos.

Poco después de la medianoche, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, aunque limitó el gravamen al 10% en productos energéticos canadienses. También duplicó el arancel que impuso el mes pasado a los productos chinos al 20%.

Trump está dejando de lado las políticas de libre comercio que Estados Unidos buscó durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Argumenta que la práctica le costó millones de empleos de manufactura a su país y que los aranceles son el camino hacia la prosperidad nacional. Rechaza las opiniones de los economistas convencionales, quienes sostienen que tal proteccionismo es costoso e ineficiente.

Debemos estar tranquilos ante la imposición unilateral de aranceles. Es tiempo de unidad y defensa de la soberanía; convoco a las y los mexicanos al Zócalo este domingo 9 de marzo a las 12 del día para informar las acciones que llevaremos a cabo. Juntos saldremos adelante.

Senado respalda a Claudia Sheinbaum y piden a la ciudadanía a acudir al Zócalo

Con 77 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, el Pleno del Senado de la República aprobó un posicionamiento contra la imposición del 25 por ciento de aranceles del gobierno de Estados Unidos, y lanzaron un llamado de unidad nacional, además de promover la convocatoria a la ciudadanía para asistir el domingo al Zócalo capitalino para apoyar las medidas que anuncie la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La definición de un documento de postura del Senado, provocó un choque entre Morena y el PAN, toda vez que se acusaron de tener relaciones criminales y también de no querer apoyar al gobierno federal ante las medidas arancelarias. La discusión subió de tono entre los senadores por sus diversas posturas.

El posicionamiento fue propuesto por las bancadas de la Cuarta Transformación, dejando de lado a los grupos parlamentarios de oposición. Eso provocó que se dictará un receso en la sesión para que PAN, PRI y MC pudieran revisar el documento.

Tras el receso, las bancadas de oposición se pronunciaron por no apoyar el documento porque no fueron tomados en cuenta, además de que la mayoría parlamentaria no aceptó incluir sus propuestas en el posicionamiento.

En el tablero, el PRI votó en contra del posicionamiento, mientras que los senadores del PAN y MC prefirieron no votar.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, leyó el documento en el los senadores reiteran el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamado a la unidad nacional y convocan a respaldarla el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México, para apoyar las medias que se anuncien en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Además, condenaron enérgicamente la negativa al diálogo y cooperación económica que ha demostrado el gobierno de Estados Unidos por la imposición de aranceles. “El gobierno de EU está violentando acuerdos de la ONU al imponer medidas extraterritoriales de manera ilegal, unilateral y arbitraria, y está poniendo en riesgo la permanencia del T-MEC. Y su desmantelamiento genera un impacto negativo a nuestras naciones. Es profundamente irresponsable, más allá de la ilegalidad. Estas medidas arancelarias son el inicio de una absurda y no deseada guerra comercial que en nada beneficia a los pueblos”, indicó.

Foto: Cuartoscuro

La mayoría del Senado pidió no ceder bajo ninguna circunstancia a nuestra soberanía, además de condenar toda injerencia extranjera “disfrazada de aranceles”. “Trump tomó como pretexto el tráfico de drogas y la migración, nuestro gobierno ha respondido y seguirá respondiendo con eficacia. A pesar de ello el gobierno de Estados Unidos hace graves aseveraciones que son inaceptables y ponen en evidencia el intento de justificar una actitud injusta e injerencista del gobierno de EU contra nuestra nación”, indicaron.

El Senado también señaló que el gobierno estadounidense no ha combatido al crimen organizado en su nación ni ha tomado medidas para detener el ilegal tráfico de armas a México, lo cual fortalece la capacidad de fuego de los grupos criminales que el gobierno de Estados Unidos dice combatir.

“Lamentamos que haya racismo en pleno siglo 21 y que el racismo se ha llevado a política pública Con firmeza acompañamos las demandas que nuestra Presidenta implemente ante esta absurda guerra arancelaria”, aprobaron. Al respecto, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, aclaró que su grupo parlamentario no le va a regatear a la jefa del Estado Mexicano el apoyo que debe de tener en este momento para enfrentar la difícil decisión.

Sin embargo, pidió que se cambie “el tono panfletario” del posicionamiento del Senado, por un tono institucional y republicano.

“Nosotros no venimos a criticar y quejarnos sino a cerrar filas con el pueblo de México porque se lo merecen”, aseveró.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, lamentó que Morena y sus aliados no tomen en cuenta la postura de la oposición, toda vez que la bancada panistas propueso modificar el texto para quitarle el respaldo al mitin que realizará la presidenta Sheinbaum en el Zócalo.

Pidió convocar a una reunión interparlamentaria para presionar por dentro a la administración de Donald Trump.

La senadora por el PRI, Anabell Ávalos, afirmó que su partido está en contra de la imposición unilateral de aranceles y en defensa de la patria. Sin embargo, el gobierno federal anunció medidas arancelarias, sin consultar al Senado y otras instancias.

“El PRI está en contra de que el gobierno de Morena inicie una guerra de aranceles, lo que aumentará precios de los bienes. Convocar a un mitin político no es la solución al problema que tenemos enfrente”, aseveró.

La senadora por el PAN, Lilly Téllez, encendió el debate al reiterar que hay un narco gobierno y señaló a políticos de Morena de tener nexos con los cárteles de la droga. En respuesta, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco afirmó que en México se está combatiendo plenamente y de manera histórica a la delincuencia organizada, por lo que son falsas e inadmisibles las justificaciones del gobierno de Estados Unidos para imponer aranceles.

“Mientras existan cientos de miles de consumidores sin ninguna acción por parte del gobierno de los Estados Unidos siempre va a existir el tráfico de drogas”, sostuvo el legislador poblano. Por MC, la senadora Amalia García manifestó que México está ante un personaje, Donald Trump, que busca atropellar todos los acuerdos construidos desde hace décadas, por lo que pidió al gobierno mexicano abrirse al diálogo para construir una solución conjunta ante las posturas del mandatario estadounidense.

Lamentó que la sesión del Pleno del Senado se haya enfocado en conflictos y descalificaciones, una “de las más tristes que yo recuerde”.