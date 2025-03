Camión con pasajeros cae a un barranco en carretera San Francisco Temetzontla, Tlaxcala; reportan 21 heridos

Al menos 21 personas resultaron lesionadas, luego de que el camión en el que viajaban se precipitó por un barranco en carretera San Francisco Temetzontla, Tlaxcala. Hasta ahora, se desconocen las causas que provocaron el siniestro, pero al lugar se reportó la presencia de equipos de emergencia, quienes trabajaron para rescatar a las personas heridas y las trasladaron hasta hospitales locales para su atención médica.

De acuerdo con primeros reportes, el suceso ocurrió durante la madrugada, poco antes de las 6:00 horas de este martes 4 de marzo. Medios locales reportan que las autoridades del 911 habrían recibido una llamada para alertar por un camión con pasajeros que había caído a un barranco por una presunta falla mecánica dentro del vehículo, esto en la carretera Temezontla a Panotla, en la colonia San Francisco Temetzontla, Tlaxcala.

Hasta la escena arribaron elementos de seguridad, paramédicos y equipos de Protección Civil, quienes trabajaron para rescatar a los pasajeros y recuperar el camión que había caído al barranco. Por este siniestro no se han reportado personas fallecidas, únicamente se habla de pasajeros lesionados; no obstante, no se ha dado a conocer la gravedad de los heridos, por lo que se desconoce cuántos de ellos tuvieron que ser llevados hasta un hospital local.

Autoridades rescataron a los pasajeros y recuperaron el camión

uD83DuDEA8 Accidente en #Panotla - #Tlaxcala uD83DuDEA8

Esta mañana, un autobús de transporte de personal sufrió un accidente en la carretera #Tlaxcala - #Temetzontla en el municipio de #Panotla.

uD83DuDD34Saldo preliminar:

??21 personas lesionadas

??4 trasladadas a un hospital



Autoridades y cuerpos de… pic.twitter.com/PUhoNMAERG — ??igue ©?holula® (@MigueCholula) March 4, 2025

En imágenes que circulan en las redes sociales se puede observar que el camión quedó suspendido en barranco gracias a un árbol que amortiguó su caída. De igual manera, en los videos - y fotografías - donde se ve a los equipos de rescate realizando las maniobras necesarias para recuperar el vehículo accidentado y ayudar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro del camión siniestrado.

Información en desarrollo ...