Buscan a joven estadounidense desaparecido en Reynosa, su amigo lo habría secuestrado; "lo subieron a la cajuela"

Autoridades de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, han intensificado la búsqueda del joven Álvaro Mendoza Esparza - de 20 años de edad -, un ciudadano estadounidense que fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de febrero. Ahora, nuevos testimonios de su pareja sentimental sugerirían que el hombre habría sido secuestrado tras acudir a reunirse con un presunto "amigo", quien tampoco ha sido localizado.

La búsqueda de Álvaro es liderada por autoridades mexicanas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas; pero, los familiares del joven también han pedido el apoyo de colectivos de Madres Buscadoras, quienes también rastrean el paradero del joven. Cabe mencionar que, hasta ahora, no hay información que ayude a dar con su paradero, por lo que la familia Mendoza también ha solicitado el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, esto debido a que el joven era habitante del estado de Texas.

En entrevista con medios estadounidenses, la esposa de Álvaro y el padre del joven, han dado declaraciones para explicar qué fue lo que pasó y cómo avanzan las investigaciones. La pareja del desaparecido, una mujer identificada como Abril, relató que ella estaba con Álvaro el día de su desaparición y que ella pudo ver qué fue lo que el supuesto "amigo" le hizo a su esposo.

Álvaro fue a ver a un amigo y ahí lo secuestraron, dice su pareja

El joven habría sido secuestrado. Foto: @LosBloqueados2

Según lo relato por Abril, para el medio Telemundo McAllen, Álvaro y ella acudieron a visitar a un presunto amigo de él el pasado 26 de febrero. La mujer dijo que acudieron a la colonia Las Fuentes, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, contó que el presunto amigo habría convencido a su pareja de acercarse hasta un automóvil; de ahí salieron dos hombres enmascarados y armados, quienes forzaron al joven a subirse a la cajuela

Abril también dijo que ella logró escapar y se pudo esconder en una casa que estaba cerca de la zona. Desde entonces, la mujer no tiene más información sobre su pareja y desconoce lo que le pudo haber pasado. En este sentido, tanto la pareja de Álvaro, como sus padres, han pedido a las autoridades mexicanas que continúen con la búsqueda del joven y que se investigue al presunto amigo que habría colaborado en el secuestro del joven.

Padre de Álvaro sigue con la búsqueda

Las autoridades están buscando al joven desaparecido. Foto: FGJ.

Sobre la desaparición de Álvaro, su padre - también llamado Álvaro Mendoza - confirmó que ha estado recibiendo el apoyo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero enfatizó que aún no hay pistas que ayuden a dar con su paradero: "Hoy me tocó estar del lado de los desaparecidos. Yo siempre miraba los carteles pegados en las calles, en los postes, en los puentes. Pero hoy me tocó estar de este lado y no voy a parar hasta encontrar a mi hijo", dijo para el medio estadounidense.

Según su ficha de búsqueda, Álvaro Mendoza Esparza tiene 20 años, mide 1.60 metros de estatura y pesa aproximadamente 80 kilogramos. Es de tez morena clara, tiene complexión robusta, cabello negro, lacio y abundante, y ojos café claro y redondos. Las personas que tengan información sobre su paradero se pueden comunicar a los teléfonos: 911 y 8343186150 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, o con la Policía de McAllen al (956) 687-8477.