Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este MARTES 1 de abril en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula, implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México, es una medida crucial para combatir los altos niveles de contaminación del aire que afectan a la región. Este programa, complementado con otras iniciativas como la verificación vehicular obligatoria, busca mejorar la calidad del aire y promover un entorno más saludable para todos los residentes.

Los vehículos, especialmente aquellos con motores de combustión interna, son una fuente importante de contaminantes atmosféricos. Estos contaminantes, como las partículas finas y los óxidos de nitrógeno, pueden causar graves problemas de salud, incluyendo enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por lo tanto, es esencial restringir la circulación de vehículos con altos niveles de emisiones, especialmente durante los períodos de alta contaminación.

El martes 1 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula restringirá la circulación de vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8. Estos vehículos no podrán circular entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m., excepto en casos de emergencia o si cuentan con permisos especiales.

Sin embargo, el programa reconoce la importancia de ciertos servicios y actividades, y por lo tanto, otorga exenciones a ciertos tipos de vehículos. Los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, funerarios, de transporte para personas con discapacidad y de servicios urbanos esenciales están exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Es fundamental que todos los residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México respeten las restricciones del programa Hoy No Circula. Las infracciones pueden resultar en multas significativas, que van desde 2,262.80 hasta 3,394.20 pesos mexicanos, y el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular. Además, al respetar estas restricciones, contribuimos a un aire más limpio y a una mejor calidad de vida para todos.

El programa Hoy No Circula es solo una de las muchas medidas que se están implementando para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Otras medidas incluyen la promoción del transporte público, el uso de bicicletas y la mejora de la eficiencia energética de los vehículos. A través de un esfuerzo conjunto, podemos crear un futuro más sostenible y saludable para todos.

