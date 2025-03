Ana Gastélum rompe el silencio y reaparece en Instagram tras el asesinato a balazos de Gail Castro

La creadora de contenido Ana Gastélum reapareció en redes sociales, luego del asesinato de su cuñado Gael Castro, conocido como "Gail". El crimen sacudió las redes sociales el pasado viernes 28 de febrero, cuando se dio a conocer que el joven había sido acribillado al salir de un restaurante en Ensenada, Baja California. Desde entonces, los familiares del también influencer se han mantenido alejados de las plataformas digitales y han evitado pronunciarse.

En el caso de Gastélum, quien era cuñada de Gail Castro, la creadora de contenido optó por eliminar todas sus publicaciones tanto en Instagram y en TikTok. De igual manera, la influencer borró su canal de difusión en WhatsApp, lo que causó intriga entre sus seguidores. Cabe mencionar que tanto Ana Gastélum, como los hermanos Castro (Kevin, Gael y Marcos Eduardo, conocido como "Markitos Toys") han sido señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Fue el pasado mes de enero cuando, en la ciudad de Culiacán, se distribuyeron volantes donde se acusaba directamente a los hermanos Castro y a sus parejas por presuntamente tener relación con una célula criminal de "Los Chapitos". En los panfletos estaban escritos los nombres de 25 personajes del internet y cantantes, entre ellos Peso Pluma; todos ellos señalados por supuestamente lavar dinero para los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

¿Qué dijo Ana Gastélum en su más reciente publicación?

Este es el mensaje que publicó la joven. Foto: IG /Ana Gastélum

Ahora, tras el homicidio de Gail Castro, los rumores entorno a la familia de Markitos Toys se han incrementado, pues miles de personas han especulado que el crimen pudo haber estado relacionado a la delincuencia organizada. Las especulaciones, sumadas al actuar de miembros de la familia, como Ana Gastélum, han incrementado los señalamientos que existen contra la familia. Aunque, hasta ahora, alas autoridades no han hecho oficial ningún tipo de información al respecto.

Con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores, Ana Gastélum reapareció en redes sociales y compartió una publicación en su cuenta de Instagram. La esposa de Kevin Castro, hermano de Gail, se pronunció mediante una historia, donde pidió a sus fans no caer en engaños. La influencer aseguró que actualmente no cuenta con canales de difusión, por lo que pidió a sus seguidores no unirse a cuentas que pudieran estar siendo administradas por terceras personas.

Ana Gastélum se despide de Gail Castro

"Ya no tengo canal en WhatsApp. Todos los que vean son falsos. Gracias", fue el mensaje que la influencer escribió en sus redes sociales tras haber borrado todas sus fotografías y videos. La creadora de contenido no ha compartido más información sobre el caso de su cuñado, lo que ha sorprendido a sus fans, puesto que ella solía ser muy activa en redes sociales, donde compartía publicaciones sobre su estilo de vida lujoso, sus compras y viajes.

Por su parte, en su cuenta de Facebook, Gastélum compartió un mensaje de despedida para Gail, donde se lee lo siguiente: “hubiera querido más tiempo contigo. Más amaneceres en los que pudiéramos hablar de la vida, más días en los que pudiéramos caminar juntos, más noches en las que pudiéramos recordar nuestra infancia y soñar con el futuro. Pero Dios, en su infinita sabiduría, dispuso otra cosa, y aunque duele, confío en que su plan es perfecto”.