Sujeto entra a baños públicos para grabar a mujeres en Nuevo Vallarta y víctima lo enfrenta

En redes sociales una joven denunció a un hombre que la grabó con su celular debajo de la puerta de un sanitario público en Nuevo Vallarta, Nayarit. Compartió un video en el que se ve al hombre adulto dentro de los baños de mujeres y cómo huyó cuando se dio cuenta que la mujer se había dado cuenta de los hechos.

De acuerdo con lo narrado, los hechos ocurrieron el pasado martes 25 de marzo alrededor de las 16:39 horas, en los baños de mujeres de la Plaza Parabien ubicada en Nuevo Vallarta, Nayarit. La mujer explicó que después de bajarse de un autobús, entró al baño y notó que había otra mujer en uno de los cubículos, que luego se fue.

Poco después, otra persona entró pero se quedó parada afuera, y la joven escuchó a la persona teclear y se sospechó porque no se movía ni entraba al baño. El hombre huyó cuando se dio cuenta de que lo estaban grabando. La joven lo buscó pero él ya había desaparecido.

"No sé por qué me agaché un poco para ver qué pasaba... para ver los pies o los zapatos que tenía, pero vi blanco. Pensé que vi mal y volví a mirar y dije 'no mames, me están grabando'; en ese momento me asusté, me quedé en shock dos segundos, y agarré mi celular y fue cuando empecé a grabar".