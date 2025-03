Sheinbaum encabeza el inicio de la construcción de la carretera Bavispe - Nuevas Casas Grandes, en Sonora

Desde el estado de Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de la construcción de la carretera Bavispe-Nuevas Casas Grandes, una obra que conectará a esta entidad con el estado de Chihuahua, que además promueve la inversión pública y fortalece el mercado interno.

“La carretera que ya se está desarrollando aquí no solamente es para poder comunicar, conectar a Sonora con Chihuahua y a todas las comunidades que están alrededor de la carretera, sino que es inversión pública, es decir, son directos recursos del pueblo que se pagan como impuestos para regresárselos al pueblo de México, es otra forma del desarrollo de nuestro país que se recupera con la Cuarta Transformación. Todo eso ayuda al mercado interno de nuestro país y eso es una de las grandes líneas de desarrollo con el segundo piso de la Cuarta Transformación y se basa en aquella frase tan profunda: por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

Recordó que esta obra fue un encargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de transición y que dará cumplimiento en este mismo año.

“En esas visitas me dijo: ´te tengo que encargar algo muy importante, me llevo unos pendientes, pero un pendiente que le prometí al pueblo de Sonora es la carretera Bavispe-Nuevas Casas Grandes´ y nosotros somos de acción, no perdemos tiempo. Así que hoy lo que venimos a anunciar es que ya se está haciendo la carretera, no que la vamos a hacer, sino que ya se está haciendo la carretera”, informó.

Se condonarán adeudos del Fovissste y se congelará la edad de jubilación

La obra tiene una longitud de 181 kilómetros y de ellos, 67 kilómetros serán de construcción. FOTO: Especial

La obra tiene una longitud de 181 kilómetros y de ellos, 67 kilómetros serán de construcción, que incluye la edificación de siete puentes y dos entronques en los extremos de la carretera.

Como nos comprometimos, hoy empieza la construcción de la carretera Bavispe, Sonora, a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.https://t.co/QzpLUgdJZF pic.twitter.com/BNizkaaT7V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2025

La titular del Poder Ejecutivo Federal invitó a las y los maestros de Sonora a seguir la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” del lunes 31 de marzo, donde firmará un Decreto para condonar adeudos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Fovissste) y congelar la edad de jubilación.

La Presidenta adelantó que este lunes firmará un Decreto en beneficio de las y los maestros de México. FOTO: Especial

“Aprovecho para decirles, porque sé de sus demandas legítimas, vean la mañanera de mañana, “La mañanera del pueblo” de mañana, ahí voy a firmar el Decreto para que se puedan condonar, hacer quitas de las deudas del Fovissste que son impagables. También Fovissste va a tener la facultad de poder construir casas, no solamente dar crédito”, invitó.

También dio a conocer que realizará foros en todas las escuelas del país para reemplazar el modelo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).