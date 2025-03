Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este lunes 31 de marzo en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula fue implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México con el objetivo de reducir los altos niveles de contaminación atmosférica generados principalmente por el tráfico vehicular. Esta medida, que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, establece restricciones en la circulación de vehículos con base en su holograma de verificación y la terminación de sus placas, contribuyendo así a disminuir la polución que afecta a esta vasta región.

El funcionamiento del programa se basa en la clasificación de los vehículos según el nivel de contaminación que generan, los vehículos con hologramas 1 y 2, considerados como los más contaminantes, son los que tienen mayores restricciones de circulación. Estas restricciones se aplican en días y horarios específicos, dependiendo tanto de la verificación vehicular (hologramas) como de la terminación de las placas del vehículo.

Los vehículos con hologramas 0 y 00 son clasificados como los menos contaminantes, por lo que tienen mayor libertad de circulación. Sin embargo, estos vehículos también pueden verse afectados por restricciones adicionales durante situaciones de contingencia ambiental, cuando se detectan niveles elevados de contaminación en el aire.

El programa no solo se aplica en la Ciudad de México, sino que también abarca varios municipios del Estado de México, entre los cuales se incluyen: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Esta extensión es fundamental para enfrentar la contaminación, ya que la región del Valle de México presenta altos niveles de polución debido a la gran cantidad de vehículos en circulación y las características geográficas de la zona.

¿Qué autos descansan el 31 de marzo?

Un ejemplo concreto de las restricciones del programa puede observarse en el caso de los vehículos que deben dejar de circular el lunes 31 de marzo, específicamente aquellos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6,. Estos vehículos no podrán circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y en el Estado de México.

El incumplimiento de las restricciones impuestas por el programa Hoy No Circula puede resultar en sanciones económicas. Las multas por no respetar las restricciones varían entre 2,262.80 y 3,394 pesos, lo que motiva a los conductores a seguir las normas establecidas para evitar penalizaciones.

