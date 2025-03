Piden apoyo a la SEJ por caso de bullying contra una joven con discapacidad en Guadalajara

Han pasado 15 días desde que la señora Diana Gurrola, madre de una adolescente de 12 años de edad que estudia en la secundaria número 40 “José Clemente Orozco”, ubicada en Guadalajara, se enteró que su hija era víctima de bullying por parte de sus compañeros de clase y hasta el momento, la Secretaría de Educación Jalisco no ha fijado una postura al respecto.

El pasado 14 de febrero la familia se enteró, por un video en redes sociales, que la menor había sido víctima de acoso escolar y golpes por parte de una de sus compañeras de grupo. Según lo que relató para El Heraldo Radio, en el video observó cómo fue golpeada por otras alumnas mientras recibía insultos.

“De otras redes sociales había videos de que estaba siendo golpeada por otra compañera que también le hacía abusos verbales y que todo el grupo lavaba a mi hija, para que la violentara a mi hija, entonces vuelvo a ir a la Secundaria, presento los videos y pongo mi queja aún más molesta porqué mi hija estaba haciendo violentada”, detalló.

Piden justicia ante el acoso escolar que padece una alumna en Jalisco

Este hecho alertó a Diana sobre el acoso escolar del cual estaba siendo víctima su hija. Procedió a hacer el reporte a la dirección de la secundaria para que se tomaran acciones con los alumnos; sin embargo, no percibió tal medida.

Por tal motivo decidió presentar una denuncia en la Fiscalía de Jalisco y en Ciudad Niñez, además de levantar el respectivo reporte en la Secretaría de Educación por la falta de atención por parte de maestros y directivos.

Los videos destaparon el acoso que padecía la niña en Guadalajara

El caso no es menor puesto que la víctima tiene discapacidad cognitiva, en donde los maestros no realizaron la atención adecuada, asegura la madre.

“De no haber sabido de los videos que no los hicieron llegar a través de terceras personas, mi hija hubiera seguido siendo violentada hasta que ellos quisieran, porque no había un Maestro a cargo, no había un prefecto a cargo, no estaba un director a cargo”, refirió.

Hasta el cierre de esta edición, la SEJ no fijó postura sobre las medidas tomadas hacia los alumnos y autoridades de dicha escuela.

