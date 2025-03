Máynez llama a no regatear respaldo a Claudia Sheinbaum ni apostar a su desgaste ante relación con EU

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, llamó a no regatear el respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ni apostar a la baja de su popularidad, ante la relación con Estados Unidos y la inminente imposición de aranceles. Dicha postura la fijó el político emecista en su participación en Ciclo de Foros: Jornada Laboral Digna, celebrada en el Congreso mexiquense en Toluca la mañana de este 3 de marzo.

En su mensaje, el excandidato presidencial pidió el cierre de filas en torno a Sheinbaum Pardo, donde no se debe tener miedo ni escatimar a su respaldo y es que, aclaró, que están a favor de la defensa de los intereses nacionales. Refirió que entienden lo difícil y complejo que es ser la primera mujer en dirigir al país.

“Que no tengan miedo de no escatimarle de no regatearle el respaldo en momentos de unidad nacional al gobierno de la República, y que no estén viendo a ver cómo dicen muchos personajes de la partidocracia, de la autocracia, hay sí a ver con los aranceles, ahí si va a bajar la popularidad de la presidenta”, afirmó.