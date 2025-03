Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este MARTES 4 de marzo en CDMX y Edomex?

El tráfico es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), y partículas suspendidas, como PM10 y PM2.5. Estas partículas, al ser inhaladas, pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio y causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando la salud y la calidad de vida de la población.

Para combatir este problema, el programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en ciertos días, basándose en el último dígito de su placa y el color de su engomado. El martes 4 de marzo de 2025, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, y que tengan un engomado de color rosa, no podrán circular entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Esta restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que presentan altos niveles de contaminación atmosférica. Estos municipios incluyen Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Atizapán, entre otros. Es importante destacar que los vehículos que no respeten esta restricción serán sancionados de acuerdo con la normativa vigente.

El programa Hoy No Circula es una medida fundamental para proteger la salud de la población y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Al reducir el número de vehículos en circulación en días específicos, se disminuye la emisión de contaminantes atmosféricos, lo que a su vez contribuye a un ambiente más saludable y sostenible.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

El incumplimiento de las restricciones establecidas en el programa puede generar sanciones económicas. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025, las multas oscilan entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a montos que van desde 2,262.80 hasta 3,394.20 pesos mexicanos.

Entre los vehículos exentos se encuentran:

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos de emergencia

Carros funerarios

Transporte de personas con discapacidad

