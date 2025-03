GAM estrena patrullas; “proteger a habitantes no es opción, es un deber”: Janecarlo Lozano

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano Reynoso entregó 15 nuevas patrullas de reacción inmediata con el objetivo de mejorar la seguridad en la demarcación y brindar mayor protección a las familias. En el evento realizado en la explanada de la alcaldía, Lozano Reynoso dejó en claro que “proteger a nuestra gente no es opción, es un deber que tenemos desde que llegamos”.

Refirió que esta adquisición es “un paso firme y claro, pero sobre todo contundente, en la lucha por la seguridad de los maderenses”, toda vez que tiene claro que “nada es más importante que la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los que aquí vivimos”. Agregó que estas patrullas estarán en las calles de la demarcación “para cuidar a nuestras familias, proteger sus hogares y hacerles frente a quienes amenazan la paz de nuestra alcaldía”.

“Sabemos que el reto es grande, que la lucha contra la delincuencia es una batalla diaria pero también sabemos que cuando se trabaja con compromiso y con convicción los cambios en Gustavo Madero a partir de hoy serán irreversibles, el mensaje a la ciudadanía y el compromiso de este gobierno es muy claro, hoy con estas nuevas patrullas le dejamos un mensaje muy claro a la delincuencia, aquí en Gustavo Madero no hay tregua para quien amenace la paz de nuestra gente”, puntualizó.

Recordó que esta es la segunda entrega de unidades, y es que la primera fue en diciembre pasado cuando se adquirieron 35 vehículos de seguridad. Por lo que, en total hay 50 patrullas nuevas salvaguardando la integridad de quienes viven y transitan por la Gustavo A Madero.

“Somos la alcaldía que más patrullas ha entregado en toda la Ciudad de México, porque aquí no jugamos con la seguridad, aquí no nos quedamos con las promesas, aquí tomamos acciones firmes, reales, pero sobre todo contundentes para los resultados, la realidad que recibimos y lo que estamos transformando”, puntualizó.

Añadió que la administración anterior sólo le dejó 15 patrullas para cuidar a un millón 100 mil habitantes, lo que es insuficiente y por ello ha comenzado con cambios en materia de seguridad. Reconoció que “aún con la gran entrega que hemos hecho hace tres meses y hoy siguen siendo insuficientes, pero estamos avanzando muy rápido para cumplir en cada colonia de cada uno de ustedes”. Informó que la jefa de gobierno, Clara Brugada les ha dicho que los alcaldes ya no pueden decir que no les toca la seguridad, sino que tienen que tienen que hacerle frente a los delincuentes y deben apropiarse de las tareas de seguridad.

“En GAM decimos la seguridad si nos toca, la tranquilidad de sus familias si nos toca y es por eso que desde aquí estamos dando pasos agigantados… quien busca hacerle daño a nuestras familias se va a topar con una policía equipada, preparada y lista para defenderlas, a quien se atreva a desafiar la tranquilidad de nuestra alcaldía se va a topar cara a cara con su alcalde, porque aquí no nos escondemos, no miramos hacia otro lado, no nos quedamos de brazos cruzados, aquí damos la batalla, codo a codo”, destacó.