Encuentran muerto a abuelito en departamento de la colonia Guerrero, llevaba varios días sin vida

Elementos de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 80 años de edad, al interior de su departamento, ubicado en la calle Santos Degollado 18, en la colonia Guerrero.

De acuerdo con informes de vecinos del multifamiliar, desde el interior del departamento salía un olor fuerte, por lo que decidieron reportar el suceso ante las autoridades correspondientes.

Adicionalmente, las personas señalaron que tenía por lo menos unos tres días que no veían al hombre, cuya identidad no ha sido revelada y quien al parecer no tenía familiares o amigos que lo visitaran.

Tras el hallazgo, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para determinar cuál fue la causa que llevó al deceso del adulto mayor.

Sospechan de un posible delito

Una de las primeras líneas de investigación apuntan a un posible crimen pues, de acuerdo con los mismos vecinos, del departamento del hombre habría salido un joven días antes de ser encontrado sin vida.

Tanto ésta como otras pistas están siendo analizadas por las autoridades capitalinas para determinar si se trata de un caso de muerte natural o de algún hecho criminal.