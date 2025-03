Entregan primer pago de 3,000 pesos del Programa Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó la entrega de apoyos del Programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, “no discriminamos ni excluimos a las personas, así que bienvenidos a este programa que además es parte de una gran red de protección social”, dijo ante los 30 mil primeros beneficiarios.

La jefa de Gobierno enfatizó que este apoyo forma parte de una visión de política social llamado “ingreso ciudadano universal”, estipulado en la constitución como mínimo vital. Además se le considera como una extensión de la pensión de adultos mayores, “son parte de este gran programa, que tienen que saber que va a ser universal es decir, que no nos vamos a detener hasta que todos los que decidan ser parte del programa puedan beneficiarse, es para todos”, subrayó.

Programa Pensión Pensión Hombres Bienestar

Clara Brugada explicó que esta pensión, que consta de 3 mil pesos bimestrales, se otorga por persona y no por familia, además dijo que los únicos dos requisitos son tener entre 60 y 64 años y vivir en la Ciudad de México; destacó que nadie puede quedar fuera de los beneficios, por eso así como el gobierno federal entrega apoyos a las mujeres de este mismo rango de edad, la capital lo hace con los hombres. “Por eso echamos andar este programa de 60, 64 años de edad para los hombres de esta gran Ciudad de México, y así hombres y mujeres serán apoyados en esta edad tan importante”, expresó.

Sólo dos requisitos para acceder a programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

Brugada también reconoció el trabajo de los hombres, “ustedes han luchado históricamente por su familia, por el empleo, por garantizar lo mejor para sus familias, así que el día de hoy con este programa retribuimos el esfuerzo histórico de ustedes, porque ustedes son parte del corazón de la Ciudad de México”, mencionó y pidió de manera enérgica, a los presentes ser aliados en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres: “a todos ustedes les pedimos que se conviertan en los mejores aliados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

Por su parte Aracely Damián González, Secretaria de Bienestar e Igualdad Social dijo que esta entrega significa “la ampliación de los pilares fundamentales de la política social”. Ante un zócalo lleno, enfatizó en que estos apoyos no se condicionan, sino que son un derecho de la población. “En esta ciudad es dar programas no condicionales y universales, así es que me congratulo y estamos muy contentos en este momento, tenemos a más de 30 mil personas, aquí en este Zócalo lleno”.

La Secretaria de las Mujeres federal, Citlalli Hernández Mora, felicitó a la jefa de Gobierno por el programa de Pensión Hombres Bienestar, también hizo un llamado para que los hombres presentes contribuyan a una vida libre de violencia contra las mujeres; “invitarles a todos los hombres a que formemos parte de una nueva convivencia entre hombres y mujeres, donde podamos vivir en igualdad y sin violencia, eso es parte de la transformación y de construir una sociedad más armónica, más justa, más igualitaria”, concluyó.