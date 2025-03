Tribunal Federal de Justicia Administrativa presenta fanzine para crear conciencia sobre la corrupción

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se presentó el fanzine “El Misterio del Gran Puente”, una herramienta educativa que combina la narración, diversión, actividades y valores con la intención de introducir a niñas, niños y adolescentes al mundo de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.



A través del Club de la Honestidad, y de manera didáctica y divertida, Juan Pablo Ibarra, co creador del concepto, llevó a los asistentes al auditorio “Antonio Carrillo Flores” del TFJA, con juegos de imaginación, preguntas y respuestas, al conocimiento de los derechos con los que cuentan para exigir información que tenga que ver con los entes gubernamentales y la autoridad.



En el Fanzine, se informa sobre que los recursos públicos son de todos y no de los gobernantes, que su uso debe ser totalmente transparente, y que en caso de tener dudas sobre la actuación de los gobernantes, tienen el derecho a preguntar y que se les conteste con la verdad.





La idea surge de la inquietud de la magistrada Natalia Tellez Torres Orozco, titular de la Comisión para Coadyuvar a la Formación, Profesionalización y Especialización, de acercar y formar a los menores y a la sociedad en su conjunto en estos temas para que desde una edad temprana ayuden al país en la lucha y el combate a la corrupción.



“Esta iniciativa surge porque una de mis más grandes preocupaciones en este combate a la corrupción, en lo que nosotros hacemos desde el tribunal y como ciudadanos, es justamente es que no vamos hacer un cambio real y profundo dentro de nuestra sociedad sino empezamos desde las infancias, sino empezamos a trabajar con nuestros niños, y si no empezamos a generar una nueva mentalidad”, expresó.



Comentó que cualquier persona puede tener acceso al documento, a través de la página de internet del tribunal, aunque dijo que buscarán con diversas instancias gubernamentales, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), promoverla y concientizar a las niñez y juventud mexicana sobre la problemática de corrupción y la cultura de la transparencia.



“Sería maravilloso poder tener ese acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, hacer quizá hasta un convenio de colaboración interinstitucional y poder seguir trabajando en esto”, indicó.



Por su parte la diputada federal del Partido Verde, Aideé Rivera Ordóñez, resaltó el hecho de que en el cuento se destaque que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía, mujeres y hombres, y no de las autoridades de todos los niveles.



“Y a mi me llamó mucho la atención esto porque, efectivamente, creo que tenemos que hacer un gran cambio en la política de nuestro país, y me da mucho gusto ver a tantas chicas y chicos, porque ustedes van a hacer el cambio, ustedes tienen que prepararse para saber quienes quieren que los representen”, expuso.



Reconoció que los políticos han perdido la humanidad, la humildad y el sentido social, por lo que es necesario unirse y trabajar en conjunto para que la sociedad vea de diferente manera, todo lo que está sucediendo y crear conciencia con el fin de contar con mejores ciudadanos.



La magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, adelantó que ya están trabajando en un segundo y tercer cuento con el fin de ampliar la conciencia de todos los ciudadanos, respecto de los derechos que tienen para exigir un buen trabajo a las autoridades.