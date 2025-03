Joven perdió 3 dedos por esta rara enfermedad en el Edomex; la tiene 1 en cada millón de personas en el mundo

Galó André, un joven de 18 años de edad, padece una extraña enfermedad que le ha ocasionado un crecimiento excesivo de tejido y anomalías vasculares. Este padecimiento es llamado síndrome de CLOVES, y sus pacientes se ven obligados a someterse a numerosas cirugías y duraderos tratamientos con el fin de apaciguar los síntomas.

Desde pequeño, Galo ha enfrentado estas complicaciones de salud debido a una úlcera venosa en su pie izquierdo, lo que le ha provocado hemorragias a lo largo de su vida. Las complicaciones de salud no se han reducido con el pasar del tiempo, e incluso ha perdido tres dedos del pie y enfrenta el riesgo de perder los otros dos, por lo que su familia se ha dispuesto a reunir fondos para su urgente cirugía.

Actualmente su familia requiere de más de 2 millones de pesos para solventar sus gastos médicos, por lo que iniciaron una colecta de fondos en la plataforma de crowdfunding Gofundme, ante la urgente necesidad de tratar su pie izquierdo.

Debido a que el Síndrome de CLOVES es una enfermedad considerada como rara por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que Galó necesita ser atendido por una serie de médicos preparados en distintos ámbitos, de manera integral y multidisciplinaria. Cuando una persona es tratada de esta forma, los precios de los tratamientos se elevan considerablemente. En el caso de Galo, su familia asegura que la compra de medicamentos también ha sido un reto económico.

“A lo largo de casi toda mi vida he tenido diversas intervenciones quirúrgicas debido al síndrome que padezco, cada cirugía requiere diversos tratamientos y estudios muy costosos y mis medicamentos de igual manera son muy caros”, se lee en la recaudación de Go Fund Me, creada por su madre.