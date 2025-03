Morena en San Luis Potosí confía en que General Motors no abandonará el estado pese a imposición de aranceles de Trump

Una vez que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para imponer 25 por ciento de aranceles a los vehículos y partes automotrices que no sean ensamblados o fabricados en Estados Unidos, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, diputado de Morena Luis Emilio Rosas Montiel reconoció que la medida afectaría en gran medida a las más de 200 empresas que integran el cluster automotriz instalado en el Bajío y específicamente en el estado de San Luis Potosí, pero descartó que la medida vaya a generar la fuga de las armadoras, pero sí va a generar el aumento de precios al mercado estadounidense.

Recordó que México es el séptimo productor de autos en el mundo con 4.2 millones de unidades al año y tan sólo en 2023 San Luis Potosí fue el estado con mayor inversión de la industria automotriz con mil 700 millones de dólares, "claro que nos afecta, estamos también abocados a lo que nos ha marcado la presidenta de México, tranquilidad, confianza, es una táctica que nos ha dado resultado con su liderazgo", estableció.

Luis Emilio Rosas en entrevista con El Heraldo de México

FOTO: Pepe Alemán

Descartan abandono de General Motors en San Luis Potosí

El legislador morenista confió en que con las gestiones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el gobierno de Trump reconsidere porque es como darse un balazo en el pie, ya que los precios de los vehículos en Estados Unidos incrementarán 3 mil dólares en promedio, "confiemos en los procesos que ya nos han dado resultados con la presidenta Claudia Sheinbaum que es serenidad, abocarnos a las razones de fondo, dar la certudidumbre de que aquí estamos bien", enfatizó.

Luis Emilio Rosas Montiel destacó la estrategia del Gobierno de México de proteger a la proveeduría local para que persistan en la cadena de valor del sector automotriz, como el cluster potosino que da servicios a la norteamericana General Motors y a la alemana BMW, por lo que anunció que la próxima semana buscará un encuentro con todasy todos los directivos del cluster .

Finalmente, el legislador local potosino descartó que la General Motors vaya a cerrar su planta en San Luis Potosí y llevarla a territorio de Estados Unidos como lo pretende Trump, ya que ellos no sólo implica millonarios gastos sino al menos cuatro años para desinstalar la infraestructura, "Donald Trump no va a ver el retorno de ninguna de estas empresas que están en San Luis Potosí, va a encarecer los costos, va a ser un gran problema logístico y ¿si se quitan estos impuestos? los empresarios y el capital no son tontos, saben tener cabeza fría, saben esperar y saben la volatilidad que hay en estas decisines irracionales", enfatizó.

