Cuauhtémoc Blanco niega acusación de tentativa de violación y dice que es una revancha política

Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que detrás de las acusaciones en su contra, por intento de violación hechas por su media hermana Nidia Fabiola, está una revancha política por parte del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

El diputado federal de Morena acudió de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos ubicadas en el municipio de Temixco para declarar ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales, donde se radica la carpeta de investigación por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana. A su salida, el exfutbolista declaró que no tiene nada que temer ya que esta acusación solo es para dañar políticamente su imagen.

"Me siento bien, quiero agradecer a los diputadas y diputados por confiar en mí. Aquí estoy no me escondo, no corro; aquí estoy dando la cara y que se esclarezca, dijo.