Teresa Ealy: resultado sobre desafuero de Cuauhtémoc Blanco confirma que se protege a poderosos y se castiga a víctimas

María Teresa Ealy, diputada federal por Morena, consideró que la solicitud de desafuero en contra del legislador Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de abuso sexual por parte de su hermana, no es un tema de partidos ni de debate político sino es un grito de desesperación de las mujeres que están cerca de la corrupción y la impunidad.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, la legisladora Teresa Ealy opinó que el resultado de la votación para desaforar a Cuauhtémoc Blanco es la confirmación de que las leyes están diseñadas para proteger a los poderosos y castigar a las víctimas.

Señaló que las mujeres que votaron a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco han hablado con congruencia y no van a aceptar ninguna presión. “No nos vamos a callar, porque no nos vamos a rendir, porque no vamos a permitir que sigan haciendo de la justicia un juego de poder”, advirtió la diputada Teresa Ealy.

El legislador federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco. Créditos: El Heraldo de México/archivo.

Es mentira que el expediente contra Cuauhtémoc estuviera mal armado, afirma Teresa Ealy

La legisladora federal por Morena rechazó que algún miembro de su bancada intentara convencerla para cambiar el sentido de su voto, sin embargo, dijo, sí trataron de engañarla. “De convencerme nunca, creo que mi postura siempre estuvo muy clara. La gente que me conoce sabe que soy congruente con lo que digo y lo que hago”, dijo Teresa Ealy.

Calificó como una mentira que el expediente enviado por la Fiscalía de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco estuviera mal armado por la ausencia de testigos y la contradicción en los dictámenes periciales en materia de psicología. Teresa Ealy aseveró que un delito de naturaleza sexual es de realización oculta, por lo tanto, no se requieren testigos.

Y en el tema de las contradicciones yo no conozco ninguna víctima que su proceso traumático sea lineal o sea igual", declaró la diputada federal por Morena.

Dijo sentirse indignada al ver que algunas diputadas de Morena arroparon al exfutbolista y gritaron consignas de “No estás solo”, cuando tomó la tribuna para ser escuchado.