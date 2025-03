Vinculan a proceso a Mario “N” por homicidio de “Toñito”; confesó que lo agredió porque lo molestó y no aguantó

Un juez de Tenango del Valle vinculó a proceso a Mario “N” por el homicidio “Toñito”, quien, confesó, a su madre que lo agredió porque lo molestó y no se aguantó; la causa de muerte del menor fue por edema cerebral y estrangulamiento, y por ello el hombre enfrentaría entre 40 y 70 de prisión, o cadena perpetua.

En audiencia inicial el detenido solicitó resolver de manera inmediata su situación jurídica, luego de que el Ministerio Público lo acusó por el delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de un menor de edad ocurrido en San Pedro Zictepec en Tenango del Valle el 19 marzo.

La abuelita de la víctima, Martha Pedraza acudió como testigo protegido y ofendido, por lo que estuvo en una sala alterna, para resguardar su identidad.

El Ministerio Público informó que el 19 de marzo entre las 21:30 y 23:00, Mario “N” estuvo con Toñito en la vivienda de este, momento en que lo empezó a agredir corporalmente.

Entre los datos de prueba estuvo la declaración de la mamá y tía de Mario “N”, donde la primera fue quien descubrió el cuerpo del menor al interior de una pileta sin agua en un tercer piso de su vivienda.

El sujeto ayudó a la familia a buscar al menor cuando se desató su desaparición

Foto: FGE

"No sé que pasó conmigo", expresó el presunto homicida de Toñito

La mujer narró que a su hijo lo notó sudoroso y preocupado la noche del homicidio, a quien lo cuestionó y pidió entrar en los cuartos donde rentaba videojuegos, pero negó pasara algo e impidió el paso.

En la madrugada elementos de seguridad y pobladores entraron al domicilio del imputado hasta cinco veces para buscar al infante sin éxito. Sin embargo, por la mañana la señora salió a lavar ropa y halló el cadáver del menor, por lo que nuevamente confrontó a su hijo y confesó todo.

“Toñito nos estaba molestando y no aguantó…es que no sé qué pasó sólo fue un momento… es que no sé que hice, sí fui yo”, fueron parte de lo expresado por el agresor.

La mamá de Mario “N” le dijo los hechos a la tía de éste, quien le recomendó denunciar, pero al no haber respuesta recurrió a las autoridades, porque el joven intentó escapar con una mochila negra y dinero en mano.

De acuerdo con las periciales practicadas al cuerpo de “Toñito” presentó diversos golpes y la causa de muerte fue por un edema cerebral y estrangulamiento, además que fue violado.

Toñito fue llevado en un ataúd blanco hasta su última morada en un panteón de Tenango

Foto: Agencia de Noticias Tenango / Facebook

Tres meses, periodo de cierre de investigación complementaria

El juez del caso decretó la legal detención de Mario “N” a las 10:14 horas de este martes y dictó prisión preventiva justificada, para posteriormente vincularlo a proceso, y estableció el tiempo de para el cierre de la investigación complementaria de tres meses.

Además, que se solicitó una investigación complementaria por el delito de violación, porque inicialmente se negó este hecho.

Por ello, el imputado seguirá preso en el penal de Tenango del Valle, y es que apenas el lunes, Mario “N” fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma prohibida, que le fue encontrada en el contexto de la búsqueda del menor.

El asesinato de “Toñito” causó la indignación de todo San Pedro Zictepec, por lo mantuvieron las manifestaciones a las afueras de los Juzgados Penales de Tenango del Valle, para presionar que no se deje en libertad al responsable del asesinato del menor.