La Condusef atiende más de 700 quejas en Chiapas: tres reclamos son los más recurrentes

Tan solo en el 2024, tres mil 851 chiapanecos acudieron a presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por diversas situaciones relacionadas con el manejo de sus cuentas bancarias o de ahorro en diversas instituciones financieras.

A decir del delegado de la Condusef, Hildiberto Ochoa Samayoa, los datos que se dieron a conocer fueron recabados por medio de las denuncias de las personas; sin embargo, se cree que el número podría ser más alto, debido a que no contempla a las personas que no realizan acusaciones al respecto.

De acuerdo con las autoridades, en lo que va del 2025 ya han recibido 777 reclamaciones de todo tipo, por lo que se han analizado los casos para determinar las acciones que se podrán llevar a cabo para proteger a los cuentahabientes.

La Condusef recupera más de tres millones de pesos en 2025

Gracias a la revisión hecha por la Condusef y a los trabajos emprendido, en 2024 se recuperó un monto de 21 millones 700 mil de pesos. La cifra fue menor que en el 2023, pero sirvió para dar justicia financiera a las personas que emprendieron la denuncia.

En los dos primeros meses de 2025 se han recuperado tres millones 400 mil pesos a favor de los cuentahabientes, a quienes se realizó el depósito correspondiente directamente en sus cuentas. Los productos en los que hubo más reclamos fueron los siguientes:

Tarjeta de débito.

Tarjeta de crédito.

Reporte de crédito especial.

En conjunto, estas quejas representaron el 47 por ciento del total de cualquier reclamación en la entidad. El funcionario explicó que las principales causan de reclamación son las siguientes, las cuales sumaron el 26 por ciento de las quejas en la entidad.

Desacuerdo con el RFC registrada en el reporte.

La negativa en el pago de la indemnización.

Consumos vía internet no reconocidos,

