Cómo los pensionados mexicanos son víctimas de fraudes fiscales y lavado de dinero

En México, un creciente y peligroso fenómeno amenaza a miles de pensionados: el uso indebido de sus datos personales para lavar dinero. Empresas fantasma y redes criminales han encontrado en los adultos mayores una vulnerabilidad que explotar, aprovechándose de su falta de conocimiento fiscal para involucrarlos, sin su consentimiento, en un entramado de facturación falsa y evasión de impuestos. Lo más alarmante es que, mientras los pensionados se ven atrapados en este fraude, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha logrado frenar esta amenaza que podría poner en riesgo su futuro financiero y legal.

En entrevista para Heraldo Laguna, la contadora Araceli Sánchez Prado y el abogado Aarón Huerta Morató, compartieron su experiencia sobre este delito que consiste en el uso indebido de los datos personales de pensionados mexicanos para lavar dinero. Este problema, que afecta principalmente a personas mayores, sigue causando estragos a pesar de los esfuerzos por erradicarlo.

Un contexto delictivo

Araceli Sánchez, conocida por sus intervenciones semanales en De Frente Laguna, compartió una historia para contextualizar la gravedad del asunto. "Imagina a un empresario muy malo, lo llamaremos Alberto Capone, que necesita sacar dinero de su empresa de manera ilícita", comenzó Sánchez. "Busca entonces una empresa que lo ayude. Le vamos a llamar La Lavadora Fina, que se dedica a emitir facturas falsas por conceptos como servicios de lavado de autos o maquinaria".

Pero la historia no termina ahí. "El problema surge cuando La Lavadora Fina, que ya tiene millones en facturación, no tiene deducciones ni empleados", explicó Sánchez. "Es ahí donde, de manera ilegal, consiguen los datos de los pensionados, y empieza a timbrar recibos de nómina a nombre de personas que no saben que están siendo usadas".

El impacto en los pensionados

Los pensionados, generalmente adultos mayores que reciben su pensión del Bienestar o del IMSS, se convierten en víctimas de esta red de lavado de dinero. "Ellos no se dan cuenta, porque no hacen su declaración anual o no tienen los conocimientos para detectar el fraude", señaló Araceli. "En muchos casos, un pensionado puede terminar con varios patrones falsos (jefes o empleadores) en su declaración sin saberlo, y eso genera que, al hacer su declaración, le aparezcan impuestos a pagar que no debería."

Aarón Huerta, licenciado y colaborador de Sánchez, explicó que este tipo de fraudes es muy complejo de detectar para los pensionados. "Los afectados no tienen herramientas para darse cuenta de que han sido utilizados, porque muchos ya ni siquiera tienen los conocimientos contables para saber si están siendo estafados", expresó Huerta. "El riesgo real es que, cuando el SAT comienza a hacer revisiones, encuentran ingresos que no existen, afectando las deducciones legítimas de los pensionados".

El papel del SAT y las soluciones propuestas

La respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido insuficiente para frenar el problema. Según Araceli Sánchez, la solución para quienes detectan irregularidades es simple, pero no siempre efectiva. "Cuando presentas tu declaración y detectas que hay patrones que no son tuyos, puedes borrarlos. Pero este año, el SAT no lo ha reconocido y te sigue enviando cartas invitándote a corregir tu declaración, lo cual genera una confusión innecesaria", relató la contadora.

A pesar de que el SAT ofrece la opción de borrar esos patrones falsos y hacer la declaración correcta, las autoridades no siempre logran dar seguimiento adecuado. "El año pasado, mi papá estaba en la misma situación", recordó Araceli. "El SAT no reconoció que habíamos corregido la declaración y, en vez de apoyarnos, seguían insistiendo con pagos que no correspondían".

Para Huerta Morató, la situación va más allá de una simple confusión administrativa. "Este tipo de fraude es un lavado de dinero muy sofisticado", afirmó. "Al final, el dinero termina en las manos equivocadas, y el pensionado sigue siendo el responsable ante el SAT de los impuestos generados por esos ingresos inexistentes".

Consecuencias fiscales y jurídicas

El problema no solo afecta a los pensionados a nivel fiscal, sino que también puede acarrear consecuencias legales. "Al timbrar estos recibos de nómina falsos, el SAT empieza a tratar a los pensionados como si fueran empresarios, lo que no solo afecta su declaración, sino también su estatus fiscal", comentó Aarón Huerta. "Además, muchos de estos pensionados ni siquiera tienen recursos ni energía para afrontar procesos legales complejos".

El licenciado Huerta compartió una experiencia reveladora: "El año pasado, solicité información sobre varias empresas que aparecían como patrones (jefes) de pensionados, y la respuesta que obtuvimos de la Secretaría de Economía fue que la mayoría de estas empresas se habían constituido en el Estado de México", relató. "Este tipo de empresas fantasmas operan con total impunidad, y el SAT no parece estar haciendo nada efectivo para frenar este tipo de fraudes."

Araceli Sánchez añadió: "El sistema es tan complejo y las personas afectadas son tan vulnerables, que parece que nadie quiere tomar el caso en serio. El SAT tiene herramientas para detectar estas irregularidades, pero no está siendo lo suficientemente diligente en su fiscalización".

Llamado de alerta

Ambos entrevistados coinciden en que, para frenar este problema, es esencial que los pensionados y la sociedad en general empiecen a levantar la voz. "No podemos quedarnos callados", dijo Aarón Huerta. "Los pensionados necesitan conocer sus derechos y actuar lo más rápido posible para proteger sus intereses".

Araceli Sánchez hizo un llamado a las autoridades: "Es necesario que se tomen medidas más estrictas para investigar este tipo de fraudes. Estamos hablando de corrupción y de un daño real a las personas más vulnerables de la sociedad. Este es un tema que debería estar en la agenda del gobierno, porque está afectando a miles de mexicanos."

A pesar de las dificultades que enfrentan los perjudicados, tanto Araceli Sánchez como Aarón Huerta se comprometieron a seguir luchando por la transparencia y la justicia. "A pesar de que el camino es difícil, debemos seguir adelante, denunciar, y apoyar a quienes están siendo víctimas de este fraude", concluyó Huerta.

¿Qué pueden hacer los afectados?

Si eres pensionado y crees que tus datos están siendo usados sin tu consentimiento, lo primero es revisar tu declaración anual y verificar si hay patrones desconocidos. En caso de que los encuentres, es importante eliminarlos y presentar la declaración correctamente. También es fundamental acercarse a las instancias correspondientes como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para obtener asesoría y levantar una queja formal.

A pesar de que los pensionados no enfrentan riesgo de prisión por ser víctimas de estos fraudes, las consecuencias fiscales pueden ser severas. Por eso, los expertos insisten en la importancia de actuar rápidamente para evitar complicaciones futuras. "Denunciar es vital para protegerse de posibles auditorías y multas", afirmó Aarón Huerta.

El caso sigue siendo una alerta sobre los peligros del uso indebido de los datos personales y la falta de controles efectivos para proteger a los más vulnerables. La lucha está lejos de terminar, pero la conciencia pública puede ser el primer paso hacia un cambio real.

