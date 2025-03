México no se someterá a la subordinación, afirma Sheinbaum a dos días de que venza la pausa de aranceles a México

A dos días de que venza la pausa del incremento de aranceles por parte de Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México no se someterá a la subordinación. Durante el acto protocolario de Programas para el Bienestar, la mandataria federal declaró que México debe de ser tratado como igual en cualquier parte del mundo, siempre manejándose con coordinación y cooperación.

“Somos un país libre, independiente y soberano, y que a México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales. Por eso siempre he dicho cooperación, coordinación, sí, subordinación, nunca. México es un país libre, independiente y soberano, somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo y a México se le respeta”, expresó.

Frente a los habitantes de la comunidad, la jefa del Ejecutivo Federal lanzó un mensaje a los migrantes que viven en Estados Unidos, “Estamos trabajando muy fuerte, siempre cerca del pueblo, sepan también y díganle a nuestros paisanos y paisanas que están del otro lado de la frontera, que los queremos, que los bendecimos, que estamos ahí cerca de ellos, que son de lo mejor que tiene nuestro país, nuestros paisanos y paisanas que están del otro lado de la frontera”, dijo.

Incluso, expuso que las y los paisanos tuvieron que desplazarse a dicho país por necesidad, pues con ello ayudan a sus familias enviando sus remesas. Sin embargo, también resaltó que los trabajadores mexicanos generan muchas ganancias para Estados Unidos.

“Porque los mexicanos y mexicanas que están allá, envían remesas a México, pero dejan mucho en Estados Unidos. Lo he dicho otras veces, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan en otro lado”, agregó.