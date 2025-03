Dan prisión preventiva a excolaboradores de Aureoles

Cuatro ex colaboradores del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, permanecerán en prisión preventiva, al menos hasta que una jueza determine si los vincula o no a proceso por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los imputados causaron, junto con el ex mandatario estatal, un daño patrimonial al estado mexicano y a Michoacán, de más de 3 mil 412 millones de pesos.

Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública estatal; así como Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa, en la misma dependencia.

Los cuatro ex servidores públicos comparecieron durante 18 horas ante la jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien les dictó prisión preventiva justificada debido a que los imputados no acreditaron arraigo domiciliario y existe riesgo de que se evadan de la justicia. Todos pidieron la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo jueves cuando la impartidora de justicia determine si los vincula o no a proceso.

Silvano Aureoles

Créditos: Cuartoscuro

Los imputados están presuntamente involucrados en el arrendamiento, mantenimiento y adquisición de siete cuarteles policiacos en Michoacán, autorizados por Aureoles. Estos cuarteles se encuentran en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

