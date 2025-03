Semana Santa 2025: ¿jueves y viernes santo son días de descanso obligatorio? Esto dice la LFT

Una de las dudas más frecuentes que tiene la población mexicana en torno a la Semana Santa es la de saber si jueves y viernes santo son considerados días de descanso oficial, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se estipula en la Ley Federal del Trabajo al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que durante este 2025 la Semana Santa dará inicio el domingo 13 de abril y culminará el domingo 20 del mismo mes, lo que quiere decir que falta menos de un mes para que comience este importante periodo para la religión católica en el que se conmemoran los últimos días de Jesús de Nazaret.

La Semana Santa es aprovechada por miles de personas para vacacionar. Foto: Cuartoscuro

¿Jueves y viernes santo son días feriados oficiales? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Los días de descanso obligatorios para la población trabajadora mexicana están estipulados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, en dicho artículo no está contemplado ningún día de Semana Santa, por lo que las personas que laboren durante el jueves o viernes santo no cobrarán un salario triple como se estipula para los días feriados oficiales.

Es importante señalar que, para el sector bancario nacional, los días jueves y viernes santo no son laborables, lo que significa que durante estos días los bancos no abrirán sus puertas, por lo que se recomienda tomar las previsiones necesarias para no sufrir alguna afectación por no poder realizar algún trámite de urgencia durante las fechas antes mencionados.

La Semana Santa no es considerada como descanso oficial en la LFT. Foto: Pixabay

Por otra parte, también se debe considerar que, en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí se tiene contemplado un periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, el cual, para este 2025 dará inicio el lunes 14 de abril y culminará hasta el viernes 25 del mismo mes, es importante señalar que, este descanso también es aplicable para toda la plantilla docente, por lo que dicho gremio sí podrá descansar durante dos semanas.

Cabe recordar que, en algunas empresas o dependencias gubernamentales sí dan libre el jueves y viernes santo para sus trabajadores, sin embargo, dicha situación y condiciones en las que se otorguen dichos descansos serán estipuladas de forma internas pues según se indica en la Ley Federal del Trabajo, dichos descansos no son de carácter obligatorio, como se mencionó antes.

¿Cuándo es el próximo día de descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos?

Según lo que se estipula en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el próximo día de descanso obligatorio del que podrán disfrutar los trabajadores mexicanos está programado para el jueves 1 de mayo (Día del Trabajo) y durante esta fecha, las personas que ofrezcan sus servicios tendrán derecho a cobrar un salario triple al finalizar su jornada.