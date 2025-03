Proponen partidos de oposición creación de Comisión Especial sobre Desapariciones

Tras los hallazgos registrados en Teuchitlán, Jalisco, y las crisis en el tema de desapariciones, partidos de oposición en la Cámara de Diputados presentaron sus propuestas para la creación de una Comisión Especial sobre Desapariciones en México. Dicha Comisión tendrá por objeto investigar el fenómeno de las desapariciones, auditar el uso de los presupuestos asignados en la materia, así como diseñar y proponer las reformas legislativas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.

Las propuestas presentadas por separado, por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, fueron recibidas por la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se va a analizar su pertinencia.

“Presentaron una solicitud de comisión especial, pero no se votó, sino que se nombró una subcomisión que preside Ramírez Cuellar, el diputado, para revisar el contenido. No la conocemos, yo no la conozco, ninguna de las dos solicitudes, entonces no era lógico que la rechazáramos, sino revisar y ver en qué podemos coadyuvar a la solución de estos grandes problemas, lejos del insulto, la calumnia, la infamia. Mejor intentar buscar soluciones a tan grave problema en México”, precisó.