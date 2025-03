Mujer sale a las calles vestida de novia para denunciar presunto fraude: "200 mil pesos a la basura"

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras salir a protestar con todo y su vestido de novia. Según los reportes de usuarios de internet, la joven salió a calles de Apodaca, en Nuevo León, para denunciar un presunto fraude del que fue víctima. Aparentemente, la inconforme estaría exigiendo a su wedding planner (persona encargada de organizar una boda) que le regresara el dinero que le dio, esto debido a que no cumplió con las actividades acordadas entre ambos.

Fue la usuaria de Facebook Andrea Zamarripa quien compartió el caso de la novia en sus redes sociales. La mujer detalló que la novia había contratado a un wedding planner para que se encargara de los festejos relacionados a su matrimonio, pero, al acudir al salón donde sería la fiesta se llevó una gran sorpresa: la fecha no había sido reservada por el organizador y ya estaba apartada para otros clientes.

Esta información alertó a la novia, puesto que ya le había pasado 200 mil pesos al wedding planner, por lo que decidió contactarlo e investigar qué había sucedido. Sin embargo, el hombre, a quien identificó como "Fernando", no le respondió sus mensajes y hasta ahora no tiene una respuesta de su parte. Todo esto habría ocasionado que la novia saliera a calles de Apodaca para exhibir la estafa de la que fue víctima y exigir su dinero de regreso.

Novia sale a manifestarse por supuesta estafa

Las imágenes de la novia se volvieron virales. Foto: facebook Andrea Zamarripa

Andrea Zamarripa también compartió fotografías de la novia, donde se le ve manifestándose en la avenida Concordia, en Apodaca. La mujer salió a la calle con una cartulina donde se leía el siguiente mensaje: "Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”, el cual estaría dirigido a su wedding planner. De igual manera, la mujer se dejó grabar por personas que circulaban por la zona, a quienes les dio más detalles de lo sucedido con su organizador.

“Mi organizador de bodas me robó y me caso en tres meses. No tengo salón y pues estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable porque lo que más preocupa es que no tengo ni salón ahorita y la boda ya es en tres meses”, narró la novia a la usuaria de Facebook que se acercó a preguntarle sobre lo que habría pasado con su organizador de boda. La mujer agregó sentirse angustiada, puesto que el dinero que le dio a su wedding planner eran los ahorros que ella y su pareja tenían para los festejos de su matrimonio.

Usuarios apoyan a la novia estafada

La mujer se manifestó con dos cartulinas. Foto: facebook Andrea Zamarripa

Hasta ahora, no se ha compartido la identidad del hombre que habría estafado a la novia. La mujer adelantó que compartirá su fotografía en caso de no tener respuesta de su parte en los siguientes días. En redes sociales decenas de personas ya han mostrado su apoyo a la joven afectada, exhortándola a difundir el nombre del presunto estafador, pues temen que el sujeto haya estafado a más novias, o pueda estar estafando a más mujeres próximas a casarse.

"Que suba la imagen del tipo, hay que cuidarnos"; "Que ponga los apellidos para que así lo podamos identificar"; "Mejor que vaya a denunciarlo ante las autoridades por fraude"; "Ojalá el novio también se sume a las protestas y no la deje sola"; "Que ponga foto para encontrarlo en redes y dejarle unos comentarios"; "Hay que ayudarla y que se haga viral para que le paguen", son algunos de los comentarios en las redes sociales.