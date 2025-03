Contingencia ambiental se queda en Edomex y CDMX este miércoles 19 de marzo

Con el objetivo de reducir los contaminantes y la mala calidad del aire que se registra en el Valle de México, la Fase I de contingencia ambiental se queda este miércoles 19 de marzo del 2025 con ello también se ajusta el Hoy No Circula ampliando el catalogo de los automóviles que descansarán.

Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis sobre las medidas que se amplían un día más tras el análisis de la concentración de 155 ppb en la estación Gustavo. A Madero, la cual se siguió de un incremento en la estación Benito Juárez a las 17:00 horas lo que alerta a las autoridades.

"(...) Siete estaciones estaban por arriba de valores de contingencia, con un máximo de 166 ppb en tres de ellas, a las 18:00 horas, tres estaciones mantenían aún concentraciones por arriba de 154 ppb y a las 19:00 horas siete estaciones estaban por arriba del valor de norma (90 ppb)", detallan en un comunicado sobre las condiciones meteorológicas resultaron adversas.

Así queda el Hoy No Circula tras la activación de la contingencia ambiental

Entre las principales medidas que ayudan a contener los contaminantes está el cambio en la circulación por lo que la medida que previene este tipo de contingencias se duplica, en el Doble Hoy No Circula comenzará a las 5:00 y se termina a las 22:00 horas dependiendo de un cambio en la contingencia o si se queda en el Valle de México.

Lista de automóviles que descansan este martes 18 de marzo

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.