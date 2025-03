Cámara de Diputados posterga determinación de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco

Debido a interpretaciones jurídicas, una vez más se postergó la determinación de si se acepta o no revisar la petición de juicio de desafuero en contra del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se encuentra empantanada ante la falta de determinación por lo que se declaró en sesión permanente, tras dos horas y media de sesión, en la que el Presidente de la Sección, Hugo Erick Flores apuntó que, aunque ya traía la propuesta para votar dicha petición, los diputados federales solicitaron un dictamen, que dijo, estará listo esta misma semana para la decisión final.

Ante el cuestionamiento que de que se están dando largas, el legislador morenista rechazó que estén pateando el bote o le estén dando largas a este tema. Aseguró que es un asunto de procedimientos legales y están siendo muy escrupulosos en ello.

“No le estamos dando a nada largas. Este es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos. hoy me solicitan, no solamente este debate de criterios, porque tenemos criterios diversos, mientras que algunos dicen que ya empezó el proceso, otros sostenemos que hay que hacer autos de admisión, y bueno, si me están diciendo o desechamiento para que sea votado, pues si me están pidiendo un dictamen, con mucho gusto lo vamos a hacer; no es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente”, indicó.