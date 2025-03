Línea 3 del Mexicable: ¿Cuánto costará el pasaje de Naucalpan al Toreo?

Una de las dudas más recurrentes entre los vecinos de la zona de Naucalpan, Estado de México que se verán beneficiados por las Línea 3 del Mexicable es la de saber cuál será el costo del pasaje para transportarse del Mexipuerto Toreo a las terminales Izcalli Chamapa o Lomas del Cadete, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial que se tiene al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que recientemente el gobierno municipal de Naucalpan dio a conocer que la construcción de la Línea 3 del Mexicable presenta un avance del 30% y aunque todavía no hay una fecha establecida para su apertura, se tiene previsto que sea hasta principios del 2026 cuando este nuevo sistema de transporte ya se encuentre en operaciones.

La Línea 3 del Mexicable se encuentra al 30% de su construcción. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la Línea 3 del Mexicable tendrá un total de 10 estaciones, de las cuales, seis serán troncales (Mexipuerto Toreo, Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Centenario y La Tolva) y a partir de esta última se dividirán en dos rutas, la primera de ella conectará con las estaciones Parque La Hormiga e Izcalli Chamapa, mientras que la segunda hará lo propio con Benito Juárez y Lomas del Cadete.

Es importante señalar que, además, de brindar seguridad y comodidad, la Línea 3 del Mexicable permitirá que los vecinos de Naucalpan reduzcan sus tiempos de traslado hasta en un 50% pues se tiene previsto que el recorrido de Mexipuerto Toreo a las terminales Izcalli Chamapa o Lomas del Cadete sea realizado en tan solo 27 minutos.

uD83DuDEA0 La Línea III del #Mexicable, transformará la movilidad de 700 mil mexiquenses, reduciendo tiempos de traslado ? y mejorando su calidad de vida. Con 10 estaciones, 40 mil personas viajarán de manera más rápida y segura cada día. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/Yos4mnDX9l — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) March 12, 2025

¿Cuánto costará el pasaje en la Línea 3 del Mexicable que conectará Naucalpan con la zona del Toreo?

Para poder viajar en la Línea 3 del Mexicable, los habitantes de Naucalpan deberán adquirir una Tarjeta de Mexipase, la cual cuesta 10 pesos y se podrá adquirir en las máquinas de venta y recarga de tarjetas que estarán instaladas en todas las estaciones, en cuanto al costo del pasaje se sabe que actualmente el precio de un viaje individual en este sistema de transporte mexiquense es de 9 pesos.

Cabe señalar que, el servicio de la Línea 3 del Mexicable será gratuito para personas mayores de 60 años que presenten su tarjeta INAPAM, así como para niñas y niños menores de 5 años y personas con discapacidad.

Se debe tomar en cuenta que en las instalaciones del Mexicable no se cobra pasaje adicional para los pasajeros que viajen con mascotas o bultos siempre y cuando no rebasen los 15 kg de peso ni las dimensiones permitidas, asimismo, se precisa que se puede viajar con patinetas, patines del diablo, bicicletas o carriolas, siempre y cuando se trate de solo una unidad por pasajero y que durante su traslado no entorpezcan el espacio y traslado de otros pasajeros.